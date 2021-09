La madre de Noah busca recuperar el celular con las fotos de su hijo

Sabrina Castro contó en las redes sociales que olvidó dentro de un taxi de la ciudad de Córdoba un teléfono celular que contenía todas las fotos de su hijo Noah, fallecido a fines del año pasado. A través de un emotivo posteo, pidió que quien lo haya encontrado lo devuelva y ofreció recompensa.

Según relató, se trata de un dispositivo marca Huawei P30 que presume se cayó dentro de un taxi/remis de color blanco que abordó en el Barrio Olmos (Villa El Liberador).

«Gente querida, les pido por favor que me ayuden a compartir. Me olvidé en un taxi mi celular Huawei P30 con funda transparente. Ofrezco importante recompensa por recuperarlo. No era sólo mí medio de trabajo, sino también tengo videos de mí hijo Noah que no podré recuperar ya que había un problema en la nube y no me subía las fotos y videos»; aseguró.

«Es por lo único que quiero tenerlo de nuevo, ahí está el color de su risa, y las miles de caritas y expresiones con las que él se comunicaba conmigo. Mí hijo Noah falleció el 4 de diciembre, no podré sacarme otras fotos, hacer nuevos videos, escuchar en vivo sus carcajadas... Lo único que amortigua tanto dolor es refugiarme en los recuerdos de momentos hermosos. tengo el corazón por la mitad. Suplico la ayuda de todos»; concluyó.