Carlos Paz: Perdió a su mamá, tiene que operarse y necesita ayuda

Azul nació a los seis meses y perdió a su mamá cuando llegó a este mundo. Durante un año, permaneció internada en la Maternidad de Córdoba y hoy vive junto a su abuela en la ciudad de Villa Carlos Paz. La niña cumplió tres años y necesita la ayuda de todos para someterse a una operación que mejorará su vida.

La pequeña padece una bronco displasia pulmonar y será sometida a una intervención en la que le colocarán una prótesis. Su familia hace un llamado a la solidaridad para costear los gastos de movilidad y la estadía su abuela, quien está imposibilitada de trabajar y debe quedarse junto a ella en la capital cordobesa.

Nancy Quevedo es la abuela de la niña y contó a EL DIARIO: «Ella se atiende en el hospital de Niños de Córdoba y la operación no la tenemos que pagar, pero sí los estudios que debe hacerse en varias clínicas. También está el tema de la movilidad y mi estadía en el hospital después de la operación, esos son gastos que no puedo cubrir y menos aún sin la posibilidad de trabajar».

«Yo tengo ayuda de la Subdirección de Discapacidad de la Municipalidad, pero no alcanza para todo. La gente del Club Solidario también nos está ayudando y se organizó ahora una rifa para juntar algo de dinero. Necesitamos ayuda no solo con los gastos de tratamiento, agradecemos si alguien nos puede ayudar con ropita y zapatillas. Ella está creciendo y yo no puedo trabajar, antes trabajaba en casas de familia, pero ahora me es imposible»; completó.

Es importante destacar que el sorteo se realizará el 15 de noviembre.

Para colaborar, comunicarse a los teléfonos: (3541) -695340 o bien al (3541) -633835.