El nuevo tramo de la autovía de Punilla se licita en un mes

El gobernador Juan Schiaretti anunció ayer en Villa Carlos Paz que en un mes de licitará el nuevo tramo de la autovía de Punilla, que se extenderá desde San Roque hasta el paraje de Molinari. La premisa es extender el recorrido hasta la ciudad de La Cumbre, lo que permitirá reducir el tiempo y los riegos que demanda atravesar el departamento por la Ruta 38.

«Como gobierno, lo que queremos siempre es hacer y hacer. Lo saben bien los habitantes de Punilla, están allí las rutas que hemos hecho y otras que vamos a plantear»; dijo el mandatario.

Durante su visita a la ciudad, donde acompañó a Natalia de la Sota y Alejandra Vigo (candidata de Hacemos por Córdoba), Schiaretti adelantó que el nuevo tramo de la autovía se licitará en el mes de octubre y podría comenzar a ejecutarse en el 2022.

«Vamos a licitar en el último trimestre de este año, la continuidad de la autovía desde San Roque hasta Molinari pasando por Cosquín. Y en una segunda etapa, llegaremos hasta La Cumbre»; dijo el gobernador.

La Secretaría de Ambiente avaló el proyecto el pasado 12 de julio y se logró financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento (un crédito de 75 millones de dólares).

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto donde se especifica que la obra mejora la capacidad de la infraestructura vial del Departamento de Punilla e implica una mejora en los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.

La autovía incluye un nuevo puente en la desembocadura del río Cosquín en el lago San Roque, distribuidores en intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el Río Yuspe y otros elementos hidráulicos necesarios.

Es importante destacar, que la obra tiene una traza de 21,7 km y un presupuesto total de US$ 100 millones, de los cuáles US$ 75 millones son aportados por la CAF y los US$ 25 millones restantes por el gobierno de la Provincia.