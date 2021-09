Denuncian a la Coopi: «se llevaron todo. No han dejado ni un destornillador»

Los presidentes de las cooperativas de agua de La Falda y Valle Hermoso, Edgar Madrid y Claudio Penelas, denunciaron en conferencia de prensa, que el pasado 31 de agosto, integrantes de la Coopi de Villa Carlos Paz por desmantelamiento: "se llevaron todo. Es algo que no se puede creer. No han dejado ni un destornillador. Nosotros no podíamos intervenir porque el convenio corría a partir de septiembre. La Provincia dice que todo lo que estaba afectado al servicio pertenece a él y la Coopi dice que lo que se llevaron era de ellos”.

Ambos aseguraron que es una situación que deberá ser resuelta en la Justicia entre Cuencas Serranas (ARCOOP- Coopi) y la Provincia, que en las últimas horas entregó dos vehículos nuevos y comenzó con la reposición del material.

Madrid, indicó que "todo lo que nos perjudique como cooperativas está planteado y seguramente será judicializado por el Estado”.

Ambos dirigentes se explayaron en todos los detalles y valoraron el hecho que un servicio tan importante esté en manos de gente de la zona y aseguraron que el traspaso significa el inicio de una nueva etapa.

Entre los detalles importantes, señalaron que contarán con el apoyo económico y técnico de la Provincia, para mantener las condiciones laborales de los empleados y asegurar la correcta prestación del servicio. También adelantaron que durante los próximos seis meses el gobierno provincial afrontará los aportes patronales de los 32 empleados de planta.

El convenio es por 180 días, pero todo apunta a que vencido ese plazo el convenio será de manera definitiva.