Carlos Paz: El enfermero que volvió a trabajar después del Covid

Estuvo al borde de la muerte, atravesó un mes de agonía y tuvo una recuperación milagrosa. Diez meses después de su internación, el enfermero Pablo Miranda volvió a trabajar y fue recibido con todos los honores en el hospital de Carlos Paz.

En noviembre del año pasado, le diagnosticaron coronavirus y la pasó mal. Luego de largos meses de recuperación, el 22 de diciembre recibió el alta en el Hospital Domingo Funes, regresó a su hogar y comenzó a prepararse para reanudar su vida.

El proceso no fue algo simple, ya que debía recuperar su estado físico y hacer frente a la secuelas de haber estado varios días postrado en una cama y con seguimiento cardiológico. Se sometió a una rehabilitación para recuperar fuerza muscular y su nivel pulmonar y la semana pasada, volvió a trabajar en el Hospital Sayago.

«Fueron diez largos meses de recuperación, desde los primeros días de noviembre del 2020 (cuando me diagnosticaron coronavirus) hasta el 21 de agosto, cuando volví a mi casa. Han sido diez meses de mucha pila, lágrimas y siempre con la mirada puesta en la meta y la recuperación. Todo sacrificio valió la pena»; expresó Pablo a EL DIARIO.

«Agradezca la fuerza de mi familia, fue mi pilar. Por ellos, estoy acá. La vuelta estuvo llena de expectativas, mi corazón latía a mil y fue una alegría inmensa cuando entré a la guardia de la UTI. Me esperaban mis compañeros con los brazos abiertos para darme la bienvenida, es algo que nunca voy a olvidar»; agregó.

«Creo que la palabra volver, implica no sólo volver al trabajo, es volver a la vida. Mi trabajo es lo que gusta, me da vida y soy un agradecido de Dios, por esta segunda oportunidad. Agradezco también a todos los que me acompañaron y rezaron por mí»; finalizó.