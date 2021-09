Córdoba vuelve hoy a la presencialidad plena paulatinamente

De modo progresivo, alumnos vuelven a la presencialidad plena en Córdoba

Córdoba 06/09/2021

Desde esta semana estudiantes y docentes regresan de modo paulatino a la presencialidad plena, en escuelas estatales y privadas que puedan garantizar la aplicación de los protocolos.



Desde este lunes, el mínimo de distanciamiento entre alumnos es de 90 centímetros.

Tras los anuncios del Ministerio de Educación provincial, desde este lunes el 74% de los estudiantes de escuelas estatales y privadas de los distintos niveles en la provincia de Córdoba vuelven de modo paulatino a la presencialidad plena.

Para eso, el Ministerio de Educación informó un nuevo criterio de distancia entre estudiantes en aulas para el caso de escuelas que no puedan asegurar el distanciamiento de 1.5 metros. Así, desde este lunes el mínimo exigido es de 90 centímetros.

Se estimó que en el sector estatal, pueden volver a la presencialidad 804 jardines (79 %), que albergan a unos 83.000 estudiantes. Del mismo modo, 185.000 alumnas y alumnos regresarán a las aulas en unas 645 primarias urbanas (82%). Secundarias orientadas habrá un aumento en la presencialidad plena para alrededor de 57.000 estudiantes (40,5%). La presencialidad en las secundarias técnicas, a su vez, cobijarán el regreso de unos 50 estudiantes.

Desde la cartera sanitaria advirtieron también que esta decisión está acompañada de una serie de medidas preventivas que contempla la realización de testeos los domingos para la comunidad educativa en los 750 centros que se encuentran distribuidos en toda la Provincia, la disponibilidad de barbijos tricapa de reserva para los 418.169 estudiantes que retoman la presencialidad plena y la realización de un relevamiento población estudiantil de 12 a 17 años con comorbilidad para avanzar o completar esquema de vacunación covid-19.

Nuevos criterios para la presencialidad

Sostener una distancia física de 90 centímetros entre estudiantes en las aulas.

Mantener 2 metros de distancia entre los estudiantes y el o la docente.

Buen uso del barbijo tapando nariz, boca y mentón durante toda la jornada escolar.

Correcta ventilación de los espacios.

La higiene frecuente de manos, con agua y jabón o alcohol en gel. Siempre recordando que el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos.

Docentes sin vacunar

Sobre los docentes que decidieron no vacunarse, el ministro de Educación Walter Grahovac, indicó que aquellos que no estén vacunados deberán presentar un PCR cada lunes o podrán pedir licencia sin goce de sueldo.

Según reportó el Ministerio de Educación provincial, se registraron unos 6.000 docentes sin vacunar, unos 10.000 que esperan las segundas dosis de AstraZeneca, que son el grupo de prioridad ante la llegada del segundo componente.

“Hay un derecho individual a no vacunarse, pero como aún no hay vacuna para los menores, a excepción de los mayores de 12 años con alguna comorbilidad, este sector ahora es de riesgo. Además, los PCR son gratuitos”, indicó Walter Grahovac durante una entrevista con Cadena 3.

En esa línea, el funcionario insistió en la importancia de la revinculación entre alumnos y docentes frente a un preocupante incremento del ausentismo: "Preocupa el ausentismo presencial, que es la antesala de un posible abandono escolar. A partir del tercer año, el abandono aumentó un 2% en el último año, cuando antes de la pandemia Córdoba era la única provincia con descenso en el abandono. Por eso se busca acelerar las vinculaciones”, explicó.