Carlos Paz: Anunciaron inversiones para mejorar el servicio de agua

El intendente Daniel Gómez Gesteira recorrió hoy el tanque cisterna ubicado en el barrio José Muñoz, denunció el estado de abandono de las instalaciones que operaba la Coopi y anunció inversiones para mejorar el servicio de agua potable en Villa Carlos Paz. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti y el subdirector de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti y destacó el trabajo que viene realizándose.

Durante la visita al predio ubicado en las calles Maipú y Los Cerros, se reconoció que se avanza en la planificación del recambio de los tramos del primer acueducto que reciben la mayor presión y que se ubican sobre la Avenida Cárcano.

Asimismo, se llevan adelante mejoras en tanques cisternas ubicados en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti, expresó: «Esta es una de las cisternas que deberíamos tener en toda la ciudad y que desafortunadamente tenemos muy pocas. La anterior prestataria fue dejando de lado muchos tanques intermedios y eso nos genera muchos problemas en la ciudad. Estamos tratando de corregir muchos errores que había y en este caso particular, subsanar la falta de inversión de la anterior prestataria. Este tanque tiene un función muy importante, ya que permite bajar la presión de la red desde Cuesta Blanca hacia algunos sectores de la ciudad y de esta forma evitar posibles roturas. Se reemplazó toda la estructura del tanque y el recambio del techo permite proteger el agua potable en esta cisterna».

Por su parte, el intendente Daniel Gómez Gesteira agregó: «Es importante que la ciudadanía conozca la situación en la cual reasumimos el servicio de agua potable, durante muchísimos años la Cooperativa Integral mostró un estado de desidia y no realizó las inversiones necesarias para mantener la infraestructura del servicio en condiciones. Por estos motivos, estamos realizando obras para mejorar la infraestructura ya existente y también nos encontramos realizando nuevas obras para mejorar la calidad del servicio de agua potable, asumiendo la responsabilidad y proyectando hacia delante de manera planificada. La Coopi no sólo no cuidó las instalaciones, sino que no invirtió un solo peso».

Por último, Roberto Cotti consideró: «Hace cuatro meses que tomamos el servicio y a diario, respondemos a casos de roturas de cañerías y también tuvimos que solucionar la rotura del acueducto en tres oportunidades. Pudimos acudir de forma inmediata y los cortes no duraron más de doce horas. Tuvimos esta semana una bajante bastante pronunciada del río San Antonio, lo que afectó en parte la toma de agua pero no estamos con niveles críticos».