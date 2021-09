Muerte de Maradona: Rocío Oliva fue citada a declarar

Los fiscales que investigan la muerte de Maradona citaron a declarar para la semana próxima a cinco nuevos testigos, entre ellos, la última pareja del ex futbolista, Rocío Oliva; la hermana del ex apoderado Matías Morla y un ex novio de Gianinna Maradona, informaron hoy fuentes judiciales.

Como viene sucediendo desde agosto pasado, las declaraciones serán tomadas en forma presencial en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476, a partir del martes próximo.

Las nuevas citaciones fueron dispuestas ayer por el equipo especial de investigadores creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus dos adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

El primero, citado para el martes a las 11, será Luciano "Lucho" Strassera, un abogado que entre 2013 y 2015 fue novio de Gianinna Maradona, la menor de las dos hijas que el "10" tuvo con Claudia Villafañe.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que Strassera era un allegado que continuaba frecuentando a Maradona y que incluso entrenó junto a él en la casa del country de Brandsen el 29 de octubre del año pasado, un día antes del cumpleaños del ex capitán de la Selección argentina y a pocos días de la operación por un hematoma subdural que luego derivó en la internación domiciliaria en Tigre.

El mismo martes, pero a las 13, fue citado el Rodolfo Benvenutti, director y jefe de cirugía del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, y quien es un médico de confianza que el abogado Víctor Stinfale llevó a la Clínica Olivos el 3 de noviembre pasado, para supervisar la neurocirugía a la que fue sometido Maradona.

Según la declaración que brindó Stinfale, Benvenutti entró al quirófano y fue uno de los encargados de monitorear que el médico personal del "10" y ahora principal imputado en la causa, Leopoldo Luque, no participe de la operación por el hematoma subdural de Maradona.

El jueves 16, será el turno de Rocío Oliva, la ex pareja de Maradona, que ya había sido citada para el 1° de septiembre, pero su declaración fue postergada porque para esa fecha estaba haciendo aislamiento preventivo por el coronavirus, a raíz de haber regresado de un viaje que hizo al exterior.

Rocío Oliva estaba separada de Maradona desde fines de 2019 y, según declararon algunos miembros del entorno, Diego estaba deprimido por ello, al punto que el abogado Morla llegó a decir en una entrevista que al exfutbolista lo mataron "Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica".

También se la menciona tangencialmente en la causa porque un allegado a su familia, Carlos Orlando Ibáñez, alias "Charly" –detenido el viernes pasado con un arma en Boulogne-, fue acusado y señalado por varias personas como el responsable de que Maradona tuviera acceso a alcohol, pastillas y marihuana, cuando vivía en la casa de Brandsen.

El cuarto testigo citado por los fiscales para el 21 de este mes a las 12, es Maximiliano Trimarchi, un chofer empleado por Morla para la logística de Maradona y cuya casa fue allanada por los fiscales debido a que el día del fallecimiento del exDT de Gimnasia estuvo en la casa del barrio San Andrés de Tigre porque había llevado a la psicóloga Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, y no quedó identificado en el acta del procedimiento.

El chofer es hermano del abogado Marcelo Trimarchi, socio de Morla, y de Andrea Verónica Trimarchi, la contadora del exfutbolista y de Sattvica SA, la sociedad que tiene la explotación de las marcas comerciales "Maradona".

La quinta y última de esta nueva tanda de testigos fue citada para el 22 de septiembre a las 12 y es Vanesa Morla, hermana del ex apoderado del "10". La testigo fue presentada en la causa como "asistente de Maradona" y se encargaba de las compras y de todos los pagos para la logística del "10".

En la causa hay varios mensajes de audio y texto de WhatsApp entre ella y el médico Luque, donde incluso quedó en evidencia que la hermana del abogado le pedía al neurocirujano un retorno de su sueldo.