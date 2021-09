Una peluquera de Carlos Paz sueña con ser la mejor del mundo

Erika Utrera tiene 33 años y hace una década, abrió junto a su esposo Edgar Barbosa la peluquería «UBEE», en el centro de Carlos Paz. Tras años y años de intenso trabajo, ahora sueña con quedarse con el certamen internacional de estilo y color más importante del mundo: Style & Colour Trophy 2021 de L'Oréal Professionnel.

Un total de diez estilistas fueron seleccionados entre más de quinientos participantes (una cifra récord) que debieron utilizar todo su talento para representar la nueva tendencia de L´Oréal Professionnel en términos de color, peinado, corte y estilo.

Erika es parte de este grupo selecto que debió crear en base a la técnica conocida como French Balayage, que consiste en aclarar de manera suave el color de medios a puntas y sin alterar la raíz.

La final será de manera presencial desde el Hotel Hilton y se transmitirá online el 20 de septiembre a través de YouTube. Ese día finalmente se sabrá quién es el ganador nacional que tendrá la posibilidad de representar al país en la instancia global.

El jurado está compuesto por el diseñador de moda Santiago Artemis; Oscar Colombo, embajador de L'Oreal Professionnel; Carolina Catena, ID Artist de la marca e influencer; Oscar Carrizo, estilista destacado; y la periodista de moda y belleza Teresa Napolillo.

«Me pareció que ya estaba preparada para participar y me anoté, se trata de un concurso a nivel nacional donde se elige al ganador entre los mejores de Argentina y luego se compite a nivel internacional. Se destaca el manejo del color y por eso se llama Colour Trophy. Mi marido participó hace algunos años, cuando no se hacía internacionalmente», contó a EL DIARIO.

«Nosotros elegimos dos modelos: una para la primera instancia y otra para la final. El 17 de septiembre viajaremos a Buenos Aires y algunos días después tendremos la última instancia. Viajamos con la modelo que es de Córdoba y a quien elegimos luego de una intensa búsqueda. Tuvimos en cuenta la actitud, que tiene un pelo sano y las características para hacer el color»; añadió.

Asimismo, consultada sobre su experiencia profesional, Erika manifestó: «Yo estudié el básico de peluquería en Córdoba y después hice cursos internacionales en Brasil, Europa, Punta del Este y varios lugares. La verdad es que me gusta mucho lo que hago, le pongo muchísima pasión y amor y siempre pienso lo que estoy haciendo. Me imagino lo que voy a hacer, no lo hago improvisando».

En caso de ganar, Erika y Edgar no sólo se harán acreedores de un premio en efectivo, sino que viajarán a París y participarán de un certamen internacional donde confluyen los mejores del mundo.

Es importante destacar, que accediendo a la plataforma del evento hasta el 17 de septiembre, se puede conocer el trabajo de los peluqueros seleccionados.