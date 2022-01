Buscan desde ayer a una adolescente desaparecida en Córdoba

Córdoba.- Buscan deseperadamente a la adolescente de 14 años de edad, Genesis Cornejo Duarte, quién se encuentra desaprecida desde ayer viernes a las once de la mañana cuando salió de su domicilio con cien pesos a una cuadra de su hogar, en Av de Mayo al 900, en el barrio Villa Libertador.

Genesis no llegó al almacén y tiene su celular apagado desde ayer. Su familia realizó la denuncia correspondiente y la policía se encuentra trabajando en la búsqueda

Raul Cornejo, el papá, sostuvo: " A las once de la mañana salió solo con cien pesos y su celular, tenia que ir al almacén de la esquina a traer pan, no llego al almacén y tampoco regresó a casa. Realizamos la denuncia a la policía y empezaron con la búsqueda me llaman cada cinco minutos para saber datos, pasamos toda la noche sin dormir. Ella no es una nena de salir, nunca había desaparecido y estamos desesperados".

La menor vestía jean azul, campera negra deportiva, zapatillas negras.

para cualquier información comunicarse al 351-5947806