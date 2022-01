Los autotest para Covid-19 estarían a la venta en enero

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, estimó que los autotest para detectar el coronavirus estarán a la venta en farmacias en enero. Al mismo tiempo, la funcionario aseguró que la medida será aprobada durante los próximos días e indicó que "las provincias lo aceptaron”.

“Creemos que pronto, la próxima semana o la siguiente tendremos los registros por parte de la autoridad regulatoria”, indicó la funcionaria en diálogo con TN y sostuvo "que durante el mes de enero estarán en las farmacias”.

Tarragona explicó que la puesta en marcha de los autotest apunta a liberar y descongestionar los dispositivos privados y públicos donde se realizan las pruebas de Covid-19. La funcionaria explicó que la responsable de la notificación y el registro para la adquisición de los autotest será la farmacia, que va a tomar los datos de las personas a las que les dispensa el test con los resultados dentro de las 72 horas.

Los resultados de los mismos, se elevarán al sistema nacional de vigilancia y las farmacias que no notifiquen no podrán seguir vendiendo test. ”El que no notifica no puede reponer lo que vendió”, afirmó Tarragona.