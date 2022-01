Pase sanitario: 10 preguntas y 10 respuestas que tenés que saber

El Ministerio de Salud emitió una serie de consideraciones para facilitar la comprensión del significado e importancia del pase sanitario que comenzará a regir este 1ro. de enero con el que deberán acreditar la vacunación los mayores de 13 años.

1)

¿Qué significa "vacunación completa"?

Se considera “vacunación completa” al esquema de dos dosis aplicadas con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última dosis aplicada. Rige también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.

Esta definición es dinámica y podrá ser modificada a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo. Por el momento aplica a los que tienen dos dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Moderna. Pueden estar combinadas.

2)

¿Qué significa vacunación iniciada?:

Es UNA dosis aplicada, para las vacunas cuyo esquema es de dos dosis, habiendo transcurrido 14 días o más desde la fecha de aplicación.

Esta definición es dinámica como la de vacunación completa.

3)

¿Qué significa "sin vacunas"?

Se considera esta expresión si el sistema de registro federal NOMIVAC no registra las vacunas aplicadas o cuando la consulta en la aplicación CUIDAR se realiza en un período menor a los 14 días de la aplicación de la primera dosis o de la dosis única de la vacuna Cansino.

Transcurridos los 14 días o más de su aplicación, el estado de la vacunación en la aplicación cambiara automáticamente a iniciado o completo según corresponda.

4)

¿Cuál es la diferencia entre el PASE SANITARIO y el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN?

La app Cuidar fue elaborada por la pandemia de COVID-19. Entre sus funciones, posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el PASE SANITARIO integra toda la información relevante de cada persona ante la COVID-19.

En la app Cuidar puede visualizarse la información de las dosis aplicadas en Argentina que estén registradas en el sistema de registro de dosis aplicadas (NOMIVAC) y aquellas dosis que haya recibido en el exterior, siempre que hayan sido declaradas voluntariamente a través de la declaración jurada en Mi Argentina.

Con motivo de generar un acceso de los ciudadanos a su certificado de vacunación contra COVID-19, se creó el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN en el apartado de “Mis Documentos” y de “Mi Salud” de Mi Argentina, donde consta la información disponible en el sistema NOMIVAC.

5)

¿Cómo se obtiene el PASE SANITARIO?

El PASE SANITARIO se obtiene a través de la aplicación Cuidar, en el apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales.

6)

¿Qué pasa si no se puede tener tener CUIDAR?

Quienes no accedan a la aplicación no podrán tener el PASE porque sólo puede ser generado desde

la aplicación. Sin embargo, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel y/o formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

7)

¿Quiénes pueden obtener el PASE SANITARIO?

Todas las personas a partir de los 13 años.

8)

¿Quién puede requerir el PASE SANITARIO?

Deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad.

En caso de constatarse la existencia de infracción a lo establecido en la presente medida o a otras normas dispuestas, se dará actuación a la autoridad competente.

9)

Si alguien se vacunó en el extranjero, ¿puede obtener el PASE SANITARIO?

Si. Los argentinos y argentinas de 13 años y más que hayan recibido el esquema completo o alguna dosis de vacunas contra COVID-19 en el exterior deberán completar la declaración jurada en Mi Argentina que les permitirá acceder a una constancia de vacunación.

Una vez que la declaración jurada haya sido realizada, el PASE SANITARIO de la app Cuidar mostrará el estado de vacunación de la persona.

10)

Un turista extranjero o un no residente en Argentina. ¿Puede tener el PASE SANITARIO?

No. Las personas que no sean ciudadanos residentes en Argentina, independientemente del motivo de su ingreso al país, no podrán contar con el PASE SANITARIO y deberán acreditar su estado de vacunación con el certificado emitido por el país donde se hayan vacunado.