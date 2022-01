Carlos Paz: ¿Vacunan en farmacias y testean en laboratorios?

Tras el anuncio que había realizado el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, desde este lunes 10 de enero comenzaron a realizarse testeos de Covid en algunos laboratorios privados de Villa Carlos Paz aunque la demanda hizo que se vieran desbordados. Todavía no se colocan vacunas en las farmacias, ya que no les entregaron los insumos ni fueron capacitados para atender a los pacientes.

La situación es dispar en la ciudad, desde los centros de testeos se recomienda a vecinos y turistas acudir a laboratorios privados pero muchos de éstos aún no fueron equipados y no se encuentran listos para brindar atención.

La Provincia anunció el pasado 3 de enero que se ampliarán los puntos de vacunación y testeos de la Provincia de Córdoba. Se incorporaron laboratorios de análisis clínicos y farmacias que atenderán de forma gratuita y se busca descomprimir la demanda que viene registrándose desde mediados de diciembre.

Desde la Farmacia La Cuesta, la única farmacia carlospacense que había sido incorporada al listado provincial para efectuar la vacunación, aseguraron que aún no cuentan con los insumos necesarios, que la gente desconoce que necesita tramitar turno previo y que tampoco tienen capacidad para hacer frente a la demanda.

«Quiero aclarar muchas cosas que están circulando en redes y diarios con respecto a la vacunación de Covid e hisopados en farmacias de manera gratuita y universal, ya sea para residentes o turistas, debo aclarar que soy una de las farmacias designadas para tal fin y no he recibido notificación oficial de la Provincia, ni capacitación pertinente, ni muchos menos insumos que me permitan llevar adelante esta acción»: informó la propietaria del establecimiento.

«La semana pasada, se hizo averiguaciones para ver qué farmacias podrían entregar, a modo de prueba, los denominados Autotest para que cualquier persona se haga los análisis en sus domicilios, sin necesidad de la intervención de un bioquímico, los cuales, al día de hoy no han sido autorizados por el único ente que puede hacerlo en el país: ANMAT»; añadió. Asimismo, precisó: «Nosotros no vamos a vacunar porque no tenemos el lugar y la logística para tal fin».

También se habilitaron como centros de testeos de vecinos y turistas, los laboratorios de Silvia Lucía Dipieri (Punilla 64) que hoy entregó turnos para hacer análisis a cuarenta personas y vio desbordada su capacidad; el laboratorio de María Graciela Conde (Alvear 73), que informó que aún no se encuentra operativo y que desconoce los alcances del anuncio de la Provincia, y los consultorios de Leonardo Scida Danon (Las Malvinas 581) y Natalia Martin (Pellegrini 75).

Por el momento, lo cierto es que CEDER, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba (Avenida Cárcano y Gardel) se presenta como el mayor centro de testeos de la ciudad, seguido por los consultorios febriles del Hospital Sayago, los dispensarios y las clínicas privadas. Estos son los únicos espacios que se encuentran completamente operativos hasta tanto se avance con el plan de descentralización en el interior provincial.

Según precisó esta mañana la directora de Jurisdicción de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia, Susana Hernández, cada establecimiento podrá gestionar sus propios turnos, que se generarán de manera presencial o telefónica. Asimismo, dijo que las farmacias contarán con dosis de Astrazeneca, CanSino, Pfizer y Sinopharm.

La situación es dispar entre las localidades del interior y aquellas de la ciudad de Córdoba. Diego Antonioli, propietario de la farmacia Sánchez Antoniolli 23, dijo a Cadena 3 que los farmacéuticos fueron capacitados sobre «las aplicaciones y preparaciones» de cada una de las vacunas y agregó que, para esta primera semana, recibieron 700 dosis.

Esta mañana, se explicó que las farmacias no se encargarán de testear por el momento.