Vizzotti: "Esperamos que los casos de Ómicron empiecen a bajar rápido"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este domingo que la Argentina tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" de coronavirus, pero señaló que Ómicron es una variante "diferente a las anteriores dado que tiene un período de incubación más corto", por lo que se espera "que empiecen a bajar más rápido" los contagios.



"Hay un cambio de paradigma porque estamos frente a otra epidemia, por otro virus, por una variante que es bastante diferente a las anteriores. Es un desafío comunicar estos cambios tan dinámicos y tan grandes", agregó.



La funcionaria indicó que el Ministerio de Salud está "revisando la evidencia" y que se resolvió "disminuir el aislamiento porque es seguro; quien está vacunado tiene menos posibilidades de enfermarse y transmite el virus por menos tiempo".



"Como esta variante tiene un período de incubación más corto, la posibilidad de disminuir el aislamiento de las personas vacunadas es muy seguro", expresó Vizzotti en diálogo con C5N y Radio 10.

Al respecto, señaló que, ante este escenario, el Gobierno dispuso "ampliar la oferta de testeo asegurando la trazabilidad, con los autotest", además de advertir que "es muy posible que los cambios que tengamos que hacer sean bastante más frecuentes que en las olas anteriores".



"Pensar que hasta hace un mes estábamos estimulando el testeo y ahora estamos diciendo que no hace falta que se testee todo el mundo, pero todos esos puntos tienen una explicación", completó.



La ministra aseguró que Argentina, al igual que a nivel mundial, tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" pero que la variante Ómicron tiene un "período de incubación más corto" y "por eso podemos esperar que empiecen a bajar más rápido los casos".

Y agregó: "También las personas vacunadas transmiten el virus durante menos tiempo. Esos dos factores -gracias a la vacunación en Argentina- nos generan la expectativa de que en esta ola así como aumentó exponencialmente, el descenso sea más rápidamente que en las veces anteriores".



La funcionaria detalló que desde el Gobierno evalúan el desarrollo de la nueva variante, que es "muchísimo más transmisible y menos letal gracias a la vacunación", y señaló el caso de Córdoba que fue la primera provincia que tuvo la mayor cantidad de casos de Ómicron pero "donde ahora dejó de aumentar de forma exponencial".



Para Vizzotti, no se puede "decir nada definitivo pero es una buena señal".



A su vez, fue consultada por la reunión que mantuvo el viernes junto con su par de Economía, Martín Guzmán, y representantes del sector empresario, a lo que respondió que es necesario "desmitificar" el encuentro porque no recibió "ningún pedido de los empresarios".



"El problema de los aislamientos no es del sector privado y no es algo que haya pedido el sector privado y que el Gobierno lo esté pensando" por ellos, explicó Vizzotti.



Sobre el inicio de clases, Vizzotti dijo que tienen la "expectativa realmente que para febrero la situación esté bien clara y el panorama en relación a si esta hipótesis de una tendencia firme de descenso" sea evidente.



"Con el inicio oportuno de la vacunación de niños y niñas de entre 3 y 11 años realmente van a ser pilares muy importantes para avanzar en una presencialidad cuidada", comentó.