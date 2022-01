El 90% de las camas Covid del Hospital Rawson están ocupadas

Córdoba. Debido a la explosión de casos de coronavirus de los últimos días, ha comenzado a subir el porcentaje de ocupación de las camas en los nosocomios destinadas a pacientes de cierta gravedad.



Ese es el caso del Hospital Rawson, centro de referencia en la pandemia, que ya tiene ocupado el 90% de las camas Covid. Así lo confirmó Miguel Díaz, director del nosocomio, aunque aclaró que esto no significa “ni desborde, ni saturación” del sistema.



“Hay que estar alerta en el sistema de salud porque después de un pico de casos viene un pico de internación. Y ojalá ya hayamos llegado al pico porque si aumentan nuevamente los casos, vamos a sentir más presión sobre el sistema sanitario”, reconoció el médico infectólogo.



Díaz aclaró que la situación actual en el hospital que dirige “no significa ni desborde ni saturación del sistema”. Aunque también apuntó que en los últimos días tuvieron varias bajas de personal por contagios, lo que requirió un esfuerzo extra de los agentes de salud sanos.



El director del Rawson afirmó que de los internados “la mayoría no tiene el esquema incompleto o no está vacunado”. “Esta variante afectó inicialmente a jóvenes con buen estado de salud y ahora afecta a personas que no están vacunados y con patologías de riesgo, y esto impacta en la internación”, dijo. (El Doce TV)