Una esperanza para Mariano, será operado a fin de mes

Mariano Cuello, el adolescente carlospacense que vive en el barrio Miguel Muñoz B y sufre de una displasia, será operado el próximo 31 de enero y luego podrá comenzar su rehabilitación. Su madre está haciendo un gran esfuerzo para sacarlo adelante y después de una larga espera, llegó la prótesis y hay esperanza.

El joven será intervenido en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba y se le colocará una válvula en su cerebro.

Marisol es su mamá y expresó a EL DIARIO: «Desde el 20 en adelante, me van a llamar para hacerle todos los pre-quirúrgicos y poder internarlo el 30 de enero. La operación está prevista el 31 de enero y él está más animado por todo esto. Le han sacado algo de medicación y le hizo bien, ya que esta más lúcido».

«La válvula va servir para frenar la cantidad de convulsiones que tiene, después habrá un proceso de rehabilitación y es bastante largo. Desde el municipio me dieron una ayuda de 15.000, pero seguimos luchando porque no me sirve para mucho»; reconoció.

Quien quiera colaborar con los gastos que demanda el tratamiento de Mariano, podrá hacer una donación al CBU 0110552030055213332447