Carlos Paz: Piden a vecinos y turistas que cuiden el agua

Debido a las altas temperaturas que vienen registrándose en la ciudad, desde el gobierno de Villa Carlos Paz solicitaron a vecinos y turistas que haga un uso responsable del agua potable y se eviten derroches. Hubo una notable disminución de los caudales de los ríos serranos y desde la Subdirección de Agua y Saneamiento expresaron su preocupación por la alta demanda.

Días atrás, ya hubo inconvenientes por el elevado promedio diario por conexión y se registraron algunos cortes en distintos barrios.

Precisamente, con la premisa de evitar situaciones similares y hasta tanto lleguen las precipitaciones, se solicitó no derrochar agua, no regar con mangueras, no lavar autos, ni baldear con mangueras y no llenar piletas.

«Es importante que todos asumamos el compromiso del cuidado y uso responsable del agua potable, contribuyendo así a cuidar nuestro ambiente y respetar a nuestros vecinos»; informaron.