Carmen Barbieri se contagió de covid por segunda vez

Carmen Barbieri está contagiada nuevamente de coronavirus y transita la enfermedad en su casa, con reposo. La situación para la conductora de Mañanísima es complicada psicológicamente ya que en mayo del año pasado estuvo internada en coma farmacológico durante 20 días.

En diálogo con Teleshow, contó cómo está ahora, mientras hace reposo. “Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho. Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo”, comentó.

El año pasado ella misma aseguró que casi se muere cuando, una vez recuperada, visitó el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, aseguró.