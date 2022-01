Escándalo: Denuncian que fueron estafadas en un hotel de Carlos Paz

Una familia de Catamarca llegó de vacaciones a Carlos Paz con una joven de 19 años que padece una enfermedad neurológica y denunció haber vivido una pesadilla en un hotel céntrico. Sostienen que reservaron una habitación con aire acondicionado, porque la adolescente se descompone por el intenso calor, y que cuando intentaron prenderlo, estaba roto y empezó a descomponerse.

Pero la situación no terminó allí, debido a que no tenían una respuesta de los propietarios del establecimiento, tuvieron que salir a buscar un nuevo alojamiento sin que les devolvieran el dinero abonado y se vieron obligadas a recortar sus vacaciones.

Cintia Trujillo manifestó a EL DIARIO: «Llegamos el 14 de enero, pagamos cuando llegamos al hotel por las dos noches que íbamos a quedarnos. Pagamos 11 mil pesos y lo único que pedimos fue que tengan aire acondicionado, ya que mi hermana tiene una enfermedad neurológica terminal (Síndrome de West) y convulsiona mucho con el calor. Somos de Catamarca y en los veranos siempre nos vamos al campo justamente por un tema de calor. Cuando llegamos y lo prendemos, vimos que el aire no funcionaba y le consultamos a la gente del hotel y nos informaron que debíamos esperar un poco. Hacía mucho calor y a ella le empieza a faltar el aire, así que pedí que me dieran una solución y me expresaron que recién al día siguiente nos podrían cambiar de habitación. No podíamos pasar la noche así».

«La señora del hotel fue a la pieza y vi a mi hermana recostada, transpirando y dijo: ´no se la ve tan mal, ustedes la sobreprotegen y ella no necesita el aire´. Decidimos salir, la llevamos a ver los payasos, mientras yo buscaba otro hotel. Volvió y le pedí el dinero de la reserva, porque nos íbamos a cambiar de hotel. No nos quisieron devolver el dinero. Afortunadamente, conseguir habitación en el Hotel Maipú y fue excelente la atención. Nuestra idea era quedarnos un día más, pero nos quedamos sin dinero y decidimos volvernos. Desde el otro hotel, se justificaron diciendo que no sabían del problema de mi hermana. Hicimos una denuncia en la Defensoría del Pueblo, en la Secretaría de Turismo y en la Policía y el dueño del hotel me llamó para decirme que estaba dolido con nosotras porque nos había guardado una habitación que podría haber alquilado»; relató la mujer.

«Mi hermana toda la vida se trató en Córdoba y hace dos años fue la primera paciente en tratarse con aceite de cannabis por orden de un juez en Córdoba. Todos los meses viajamos, yo tengo dos trabajos y estudio y mi mamá también trabaja para juntar el dinero. Queríamos que ella venga una vez a disfrutar, no a tratarse y la llevamos Peko´s y estuvimos dando vueltas con ella por todos lados. Pero es lamentable que haya tenido que atravesar esta situación»; completó.