¿Cómo las tutorías pueden ayudar a los estudiantes?

Una tutoría a tiempo puede ser la diferencia entre aprobar con una nota de excelencia o reprobar con la frustración que eso conlleva para el alumno. Ya sea en matemáticas, ciencias naturales, inglés o literatura, nunca está de más un empujón de conocimiento para afianzar conceptos existentes y añadir otros.

Por esas razones, a continuación, te damos algunas razones de cómo ayudan las tutorías a los estudiantes para preparar parciales, exámenes integradores y trabajos prácticos.

La ventaja de las tutorías a distancia

La tecnología hoy permite contar con el asesoramiento del mejor profesor sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Esto se puede hacer gracias a herramientas y plataformas especialmente diseñadas para ello, como es el caso de Zoom y Microsoft Teams, entre muchas otras aplicaciones. Básicamente, permiten realizar videollamadas de alta calidad de imagen y sonido, como así también brindan la posibilidad de compartir contenido educativo, diapositivas de Power Point y hasta escribir en una pizarra.

La educación online sigue siendo una tendencia luego de la pandemia. Y no es casualidad que las tutorías en línea tengan tanta demanda. En primer lugar, el simple hecho de no tener que movilizarse para contar con clases de apoyo es una enorme ventaja. No sólo permite ahorrar tiempo y plata, sino que fundamentalmente les brinda a los estudiantes la comodidad de aprender desde su casa.

Por otra parte, el manejo del tiempo es más eficiente con el aprendizaje en línea. El estudiante no tiene que perder tiempo viajando hacia la institución de apoyo educativo, por lo que puede gestionar mejor las horas de estudio. Lo ideal siempre es priorizar la calidad del estudio por sobre la cantidad, ya que pasar 10 horas al frente de un libro termina siendo contraproducente y poco fructífero a la hora de adquirir nuevos conocimientos.

Modalidades de tutorías

Como mencionamos anteriormente, las ventajas del aprendizaje a través de tutorías ofrecen muchísimos beneficios para los estudiantes. En definitiva, puede definirse a los tutores como profesionales de la educación, encargados de orientar el aprendizaje de los alumnos y brindar soporte extra para facilitar la adquisición y el progreso estudiantil.

Actualmente, el abanico de opciones dentro de las tutorías se amplió. No obstante, podemos definir 4 grandes áreas que rigen este tipo de aprendizaje. Por un lado, se encuentra la función orientadora, en la cual el tutor centra todos sus esfuerzos en detectar cuestiones afectivas que repercutan sobre el rendimiento, contemplando su función académica. A partir de estos dos puntos, es que se puede diferenciar rápidamente una tutoría buena de otra que no lo es.

Hay que saber diferenciar el rol del tutor respecto al del docente de turno dentro de la institución educativa formal. Por un lado, el docente es el encargado de enseñar y de evaluar el desempeño a corto, mediano y largo plazo. Por el otro, el tutor tiene la responsabilidad de estimular el desarrollo actitudinal y aptitudinal de los estudiantes a través del asesoramiento. Fomentar el interés del estudiante, es otra de las facetas que debe tener un tutor, de lo contrario, el alumno no estará motivado para hacerle frente a una carrera desafiante dentro del entorno facultativo o colegial.

Otra modalidad educativa muy en vilo actualmente es la de planificación de actividades académicas. Este soporte extra permitirá que los estudiantes aprendan a organizar su tiempo de mejor manera, reforzando el aprendizaje y disminuyendo el estrés.

El tercer punto de las tutorías está directamente ligado con las asesorías académicas. Se trata de espacios de apoyo individual o grupal ofrecido por muchas instituciones que le ofrecen a los estudiantes la posibilidad de aprender fuera de clases. Estas tutorías, suelen ser muy fructíferas, ya que estimulan el aprendizaje cooperativo y clarifican aspectos que no quedaron del todo claro durante las clases.

Por último, la tutoría en modalidad resolución de problemas educativos o personales, también es un excelente recurso para quienes no están rindiendo de la manera esperada por factores externos de índole afectivo, socioeconómico y ambiental.

En conclusión, las tutorías llegaron para quedarse y son un recurso a tener muy en cuenta. No esperes a que te vaya mal en un examen para solicitar una ayuda extra que te permitirá mejorar la forma de aprender y adquirir nuevos conocimientos. Todo desde la comodidad de tu casa.