Matías Alé y sus ganas de vivir en Carlos Paz

Buenos Aires. Matías Alé es un enamorado de las sierras de Córdoba y especialmente de Villa Carlos Paz, donde se siente muy querido cada vez que viene a hacer temporada teatral.



Este año llegó a la villa como parte de la obra «Mi mujer se llama Mauricio», que se presenta en el Teatro Candilejas y donde comparte elenco con Iliana Calabró, Pablo Rago, Alejandro Müller, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Gonzalo Urtizberea.



«Los cordobeses me hacen sentir como que todo sigue tal cual estaba en mi última temporada aquí en la ciudad. Hace cinco o seis años de la última vez que vine y parece que no pasó el tiempo por la forma en que me hace sentir la gente. Estoy súper agradecido a esas muestras de cariño y es una ciudad en la que pienso que me voy a venir un tiempito a vivir», señaló el actor a Diario Alfil.



Los periodistas de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich afirmaron que «tenía reparos primero, pero se va a instalar de manera definitiva en Córdoba. Dijo que siempre tenía ganas de quedarse en Carlos Paz, poner un café, tener un programa de radio y, cuando sea la temporada, estar para alguna obra».