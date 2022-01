Cuesta Blanca con menos agua «por el elevado consumo»

La Comuna de Cuesta Blanca salió al cruce de "versiones maliciosas" por la falta de agua en las viviendas.

"Como ya ha ocurrido en otras oportunidades se produce una baja de presión en la provisión de agua potable, lo que afecta mayormente a las zonas altas de nuestra localidad" aseguraron en un comunicado desde la comuna.

Y agregan: "la Planta Potabilizadora de la municipalidad de Villa Carlos Paz informa que si bien aún no se ha declarado el alerta roja en el suministro, reconoce la baja presión debido principalmente a la plena ocupación de Cuesta Blanca, con el llenado de piletas, riego y elevado consumo per cápita. No se ha producido, según versiones maliciosas, ningún cierre de llaves maestras que provean de agua a Cuesta Blanca. Como otras veces la Coopi provee de agua a través de cisternas que se solicitan al Te. 496000".