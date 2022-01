Afirman que hay un 10% de la población aún sin vacunar

Carlos Bergallo, infectólogo asesor del Gobierno de Córdoba (MP 7.651) dijo a Cadena 3 que la exigencia del pase sanitario es para incentivar a la gente a que se vacune e indicó que un 10% de la población aún no se vacunó contra el Covid-19.

Además, no descartó reforzar la vacunación antigripal para evitar hay asociaciones virales colmo hubo con Flurona. "No se sabe aún si esta variante tiene mayor gravedad, pero seguramente ha habido asociaciones con otros virus, pero esto apareció y le dieron un nombre bastante aterrador", dijo.

Noticias Relacionadas Anmat aprobó la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años

"La población debe vacunarse y es lo que usan muchos países de Europa, no sé cuál es el control que se tendrá en esos países. En Argentina muchos de los que no se han vacunado son jóvenes entre 18 y 39 años", sostuvo.

Destacó que "ahora se puede vacunar cuando uno ya no tiene síntomas de la enfermedad", por lo que "está comprobado que la vacuna no deja efectos colaterales si no que aumenta los anticuerpos" y se refirió a la reducción de los tiempos entre las dosis: "Lo que pasó es que fuimos aprendiendo. Muchos de nosotros estuvimos un año entero sin tercera dosis, porque fuimos los primeros en vacunarnos", señaló.

Además, adelantó que desde el Gobierno analizan establecer una vacuna anual contra el Covid, pero aclaró que por el momento no hay ningún tipo de precisiones en ese aspecto.

"La única forma de frenar la pandemia es que la gente tenga inmunidad", destacó.

Además, hizo referencia al Hospital de Niños, y admitió que "estuvo muy saturado por falta de personal" a causa de los contagios. "Hubo un aumento exponencial del contagio de esta variante por lo que va a haber mucha gente que pueda tener alguna enfermedad existente que pueda tener alguna complicación", agregó.