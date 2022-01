Carla Conte y su experiencia paranormal con su padre fallecido

Buenos Aires. El padre de Carla Conte murió a mediados del 2021, víctima del COVID-19. Desde entonces, la conductora lo suele recordar con emotivos posteos en sus redes sociales. Y en el último tiempo contó que logró conectarse comunicarse con él a través de una experiencia paranormal.



“Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes o mes y pico de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.



La conductora agregó que luego de aquella experiencia, se quedó “en paz y comunicada con él”. Y explicó de qué se tratan las sesiones de registros akáshicos. “Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos: alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa”, indicó y agregó que para ella no fue una novedad haberse contactado con su padre fallecido ya que ya se había comunicado con otro familiar que también había muerto y a quien ella ni siquiera había llegado a conocer: “Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí”.



Y reveló sus sensaciones luego del contacto con su padre: “Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”.



En octubre del año pasado, tres meses después de la muerte de su padre, Carla Conte le había dedicado un emotivo posteo a su padre a través de su cuenta de Instagram. “Pasaron tantas cosas… y a la vez hay una parte de la vida que se detuvo para siempre”, se sinceró y le habló directamente a él: “Te extraño, te pienso todos los días, te siento en todos lados. En estos tres meses tratamos de volver a vivir, ¡y en un montón de momentos lo logramos muy bien!”. (Infobae)