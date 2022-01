Rifa solidaria para un vecino de Carlos Paz que debe operarse del corazón

Leonardo Albornoz vive junto a su familia en el barrio Altos de San Pedro. Debió dejar su profesión y salir a trabajar con la ayuda de sus hijos adolescentes para hacerse una cirugía a corazón abierto luego de sufrir un infarto en el mes de septiembre del 2021. Ahora necesita juntar dinero para mejorar la calidad de los insumos que se le serán suministrados

Leonardo trabajaba en la reparación de máquinas industriales y debió dejar todo por el esfuerzo físico que le exige. Hoy está haciendo delivery en su auto y sus hijos adolescentes, lo acompañan para entregar los pedidos.

"Me he estado haciendo análisis. Al principio le erraron con el diagnóstico y me trataron por una neumonía. Me trasladan al hospital Funes, donde se dan cuenta que no era eso. En el hospital de Córdoba me están haciendo estudios para ver si soporto la cirugía" aseguró. Y agregó: "tengo los donadores de sangre y después ellos nos dan los insumos, pero se puede mejorar la calidad de los insumos haciendo un pago extra, y teniendo en cuenta que es una cirugía del corazón, decidimos hacer una rifa para poder juntar el dinero".

"La cirugía es gratuita, pero los resultados no son los mismos si podemos mejorar la calidad de los insumos. Estoy haciendo la cadetería con mi auto es lo único que puedo hacer y la única forma de sobrevivir" finalizó.

Para ayudar:

CBU 1430001713021617400012 - Alias: balsa.cifra.clima. La rifa se pude adquirir llamando la 3541-587118 y tien un valor de $100 sortea el 31 de enero por lotería nacional.