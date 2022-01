Fem: el apoyo y el acompañamiento que necesitaban las emprendedoras de Córdoba

El FEM nace como un proyecto integral de fortalecimiento de las emprendedoras, promoviendo su autonomía económica y desarrollo profesional en el contexto generado por la pandemia, acelerando los procesos del comercio electrónico y la inserción a nuevos mercados.

Esta iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de la Mujer, busca generar espacios para el desarrollo e intercambio comercial en todo el territorio cordobés.

Pueden participar mujeres mayores de 18 años, residentes en la provincia de Córdoba que tengan un emprendimiento en marcha de productos y/o servicios (comercializando o listos para ser vendidos bajo elaboración propia). Si son servicios tienen que ser vendidos a través de un emprendimiento.

Principales herramientas del programa

- Inclusión digital: a través del acceso totalmente gratuito a tienda virtual para vender sus productos en Internet y publicitar los mismos a través de su propia cuenta desde el portal femcba.com.ar.

- Inclusión financiera: facilitando el acceso a créditos de hasta $35.000, a tasa cero.

- Capacitaciones: estas instancias de formación en negocios se apoyan en la perspectiva de género.

- Mentoreo: se realizan reuniones mensuales con empresarias o mujeres con puestos senior en las empresas cordobesas, que compartirán experiencias y conocimientos necesarios.

Es importante tener en cuenta que no se aceptan servicios de oficios o profesiones liberales si no están bajo nombre de marca. Tampoco se aceptan alimentos no envasados ni pueden ofrecerse productos o servicios ilegales o de venta restringida a nivel provincial o nacional, y solo se aceptan productos de elaboración propia.

Ingresando a www.femcba.com.ar y completando formulario de registro se puede parte del FEM y obtener una tienda virtual gratis.