Lo que surge del Bosque de la Poesía

Por Raúl Zaffaroni

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se ha organizado un movimiento bajo la sigla CONASUD, que significa convocatoria por la naturaleza como sujeto de derechos. Es un movimiento que nació de una iniciativa previa denominada "bosques de la poesía" en el que un grupo de poetas se dedica a plantar árboles y a reclamar que el derecho considere la naturaleza también como persona. O sea como ente con derechos propios, no humanos por supuesto, pero derechos.

Todo esto no es noticia, nos tomamos el subterranea, nos quejamos del calor, también de los precios, lo más conscientes se quejan de la administración fraudulenta del endeudamiento macrista. Lo que no son descerebrados se preocupan por vacunarse contra el Covid, y esto todos los poetas, parece una cosa medio utópica.

Y a hasta porque no decirlo, una cosa de gente que no tiene problema más urgente que pensar. La llamada opinión pública determinada por los fuertes monopolios mediáticos, es decir la opinión publicada por Clarín, La Nación, que nos embota la mente y no roba la realidad, muestra nuestro problema del día a día como si nada, como si nada tuvieran que ver con este reclamo de poetas que plantan árboles.

Pero debemos reaccionar, tenemos que darnos cuenta de que nada nada es independiente, sino que todo está interrelacionado porque todo está sometido a los mismos intereses. Sin ir más lejos, la temperatura récord que nos aplastan, que secan los campos, que se incendian, y los tapabocas que llevamos para protegernos del Covid no son independientes del poder mundial no nos engañemos.

Yo no se sostiene la fake new de que todo esto es normal y responde tapas de la vida planetaria. Esta mentira la financiaron la sobornaron los poderosos del mundo, pagando a payasos disfrazados de científicos aunque algunos, algunos no necesitan ser sobornado porque nunca faltan algunos insensatos gratuitos.

Ahora no queda espacio para la mentira. Despertemos, avivemosnos, vivimos las consecuencias del cambio climático, nos llegan a nuestro día a día, lo sentimos en la piel, en nuestra vidas y de no cambiar nada, sentiremos mucho más y lo pasaremos mucho peor.

Estamos viviendo la sexta extinción planetaria de seres vivos. La anterior fue hace 66 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Hoy en este momento, considerando solo los animales vertebrados, hay más de 1000 especies en riesgo de extinción, no menos de menos de 1000 ejemplares cada una. Y 500 especies en riesgo de extinción están en nuestra Amperica.

No sube la temperatura porque así debe ser sino porque lanzamos gases al aire. No aparece el Covid porque porque un chino se comió un murciélago, sino por qué alteramos la vida y con eso alteramos la vida microscópica, pero por efecto de locuras humanas.

Hace u siglo, hace 100 años la gripe española, la llamada gripe española, que no era española, también dijeron que era China y censuraron la información. Venía de Kansas. Lo que pasó fue que España no la censuró y por eso la llamaron española.

La llevaron a Europa las tropas norteamericanas, mató a más de 50 millones de personas en el mundo. Esas tropas determinaron lo decidieron el triunfo de los los aliados en la primera guerra, de 1914 1918.

Pero ese triunfo causó mucha más muertes que la propia guerra. Como les dije mató a más de 50 millones de personas en un mundo que tenía la mitad de los habitantes que el nuestro. Ahora leemos cosas tales como que se volcaron miles de barriles de petróleo en la costa peruana. Y la leemos en las últimas páginas de los diarios, la TV casi no lo registra, creemos que nada tiene que ver con nuestra vida hasta que nos comamos algún marisco empetrolado, y claro, quizá ni siquiera nos demos cuenta comerlo ni tampoco cuando nos pase algo en el que aparato digestivo. El mundo de mundo de hoy está sometido al poder de corporaciones trasnacionales que ya no responden estados, sino que se valen de los estados de los aparentemente poderosos estados del hemisferio norte, cuyo gobernantes en definitiva son rehenes manejado como títere por esa corporaciones cuyo gerentes permanecen detrás de los telones o en las casillas del apuntador.

Lo que vivimos cotidianamente, nuestro día a día, está íntimamente enlazado con nuestra vida planetaria y es el resultado de una enorme criminalidad financiera organizada mundial que maneja la política del hemisferio norte y nos somete a los del Sur. Esta criminalidad es lo que queda, cuando desnudamos cuando le quitamos la máscara ideológica que se autodenomina neoliberalismo, que nada tiene de liberal ni de nuevo pues es un maquillaje superficial del viejo racismo.

Alguien escribió los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. No se trata de la afirmación de algún zurdito suelto como diría alguna diva conocida, ni tampoco de nostálgico setentistas o algo parecido no. Es el Papa en la encíclica laudato si, es el párrafo 56 de la encíclica lo repito: los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente.

Y por si no quedará claro el Papa agrega; lo cierto es que el sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta enseguida nos damos cuenta de que la humanidad defraudado las expectativas divinas

Dejemos dejemos de lado lo que cada uno crea, la iglesia, la confesión o a lo uno pertenezca, o a ninguna, teísta, ateo, agnóstico, pero preguntémonos si lo que el Papa llama expectativa divina, no podemos llamarlas expectativas humanas.

Pues que la espectativa humana puede ser nuestra desaparición del planeta.

Lo que este movimiento de poetas la CONASUD, la convocatoria por la naturaleza como sujeto de derecho reclama, es que el derecho deje de ser antropocéntrico. No somos los dueños de la naturaleza, no podemos hacer con ella lo que queremos, simplemente porque somos parte de ella. En el centro no estamos nosotros solitos, estamos los seres humanos, está el planeta está nuestra vida planetaria, de la que participamos todos los seres vivos, humanos y no humanos, y la disyuntiva es férrea. O reconocemos los derechos de los seres no humanos, o desaparecen los derechos humanos simplemente porque desaparecerían los humanos.

Hay quienes pesimistamente consideran inevitable que vayamos a desaparecer los humanos, y por ende calculan que sobrevivirán los pulpos o cefalópodos del fondo de los mares. En tal caso dentro de cuánto millones de años algún cefalópodo, algún pulpo inteligente, arqueólogo, descubrirá que hubo una especie de tontos que se suicidaron.

Hay otra versiones opuestas, en general proveniente de los neoliberales más delirantes, que pretenden que la tecnología convertirá a esa minoría que hoy concentra la riqueza del mundo, en transhumanos destinados a vivir en planetas a miles de años luz.

Delirio, delirio que creo que en la historia no se ha dado tan alto, ni el Nazi. Personalmente apuesto a que no creo que quién sea que nos haya dotado de un cerebro tan rudimentario, o lo haya hecho con un cerebro tan rudimentario, que nos haga perder la pulsión de supervivencia de la especie. Si así fuese, bueno seríamos los seres más degenerado de la vida planetaria, un verdadero error de la naturaleza.

Apuesto a que esto no es así y por ende que nuestras neuronas harán que prime la razón. Y que la crisis que todo el mundo vaticina, todos vaticinan que se avecina pero que nadie sabe para dónde apuntará, sea una oportunidad de reacción de supervivencia de la especie. Esta apuesta muchacha, muchacho, tiene una ventaja; si me equivoco no va a quedar nadie para reprocharme el error bueno.