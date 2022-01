Un carlospacense ofrece 50 mil pesos para recuperar a su perro

Tras haber agotado toda búsqueda, un vecino de Playas de Oro decidió ofrecer cincuenta mil pesos de recompensa por su perro Rocky. Se trata de un cachorro de cuatro meses que desapareció el pasado 2 de enero en la zona sur de Carlos Paz.

Su dueño ya no sabe por dónde buscarlo y muchas personas se comunicaron para darle datos que se fueron descartando.

Luis Rodríguez expresó: «Se comunicó alguien por teléfono y me dijo que un chico lo llevó a la zona de los asadores. A los diez minutos, volvió y lo subió a un auto rojo. El que se lo llevó tenía el pelo teñido de morado. Me han pasado miles de fotos con perros de las mismas características, de raza, pero no era él».

«Él se escapó de casa, tenemos dos perros más y creemos que salió por una esquina. Es cachorro, nunca salía solo y si se cruzaba con otro perro, le daba miedo. Él tiene las características de un Golden y lo tenía conmigo desde los 22 días. Ofrezco una recompensa por datos precisos, dándome seguridad que es él»; sostuvo el vecino.

Para cualquier información, comunicarse al 3541-270291 o 3854-470354.