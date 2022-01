Murió el cantante Diego Verdaguer por Covid-19

Este jueves, después de estar varios días internado por covid-19, el cantante argentino, Diego Verdaguer, falleció a sus 70 años en Los Ángeles y su familia lo despidió en las redes.

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna”, dijo su hija, Ana Victoria. “Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”.

Verdaguer murió el jueves por la tarde en Los Ángeles. De acuerdo con el comunicado enviado en la madrugada del viernes, padecida Covid-19 desde diciembre y estuvo hospitalizado. No se ofrecieron detalles sobre su funeral y sus representantes pidieron respetar la privacidad de la familia..

50 años de trayectoria

El cantante cumplió 50 años de trayectoria artística en 2019. Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951, y debutó como solista a los 17 años con el sencillo “Lejos del amor”, al que siguieron otros como “Yo te amo” y “Volveré”. Desde 1980 residía en México, país al que dedicó su álbum “Mexicano hasta las Pampas”, nominado a dos Latin Grammy, y su continuación, “Mexicano hasta las Pampas 2″, así como el disco en vivo “Mexicanísimos”, del que lanzó dos volúmenes.

“Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México significó en mi vida, amo las oportunidades que México me dio”, dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en 2019. Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y, él, 24. Su hija Ana Victoria, quien también es cantante, nació en 1983.

“Amanda Miguel fue mi inspiración desde que la conocí”, dijo Verdaguer por aquél entonces a la agencia AP. “Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”. En 1987, la pareja fundó Diam Music, con la que Verdaguer lanzó todas sus producciones hasta la fecha, incluyendo la más reciente, “Corazón bambino” de 2019, y un álbum que será editado póstumamente, “Por la libre”.

Otros de sus éxitos fueron “Corazón de papel”, “Que sufras más”, “Creo solamente en ti” y “La ladrona”, que llegó a los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos, España e Italia. En 2019, Verdaguer fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) con una presea especial por sus 50 años de carrera.