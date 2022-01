Tiene tres trabajos y toca el saxo en la costanera de Carlos Paz

Tomás Godoli tiene 23 años, vive en Carlos Paz y trabaja en la costanera del lago San Roque. Cada vez que tiene un pequeño recreo, aprovecha para ensayar con su saxo y junta algo de dinero. El joven tiene dos trabajos más, uno por la mañana, otro por la tarde y por la noche, toca en algunos bares de la ciudad.

«Toco hace diez años, la primera vez que escuche el saxo fue a los 11 años. Me llevaron a ver una orquesta sinfónica para el Día del Niño y quedé fascinado. Lo escuchaba y me daban ganas de empezar a tocar, Empecé tomando algunas clases en Carlos Paz con el profesor Daniel Sosa y me apasionó. Al principio fue muy lindo y para el segundo año, ya había arrancado con la orquesta sinfónica»; contó a EL DIARIO.

«Me fui a vivir a Córdoba y luego volví a vivir a Carlos Paz. Tengo una banda con algunos amigos y tocamos en distintos lugares. Yo trabajo en un hotel a la mañana, a la siesta en el puesto de alquiler de carros a pedal y a la tarde, en un teatro. Tengo metas, estoy ahorrando para cumplir mis objetivos. Quiero comprarme otro saxo y también otras metas más personales»; reconoció.