Casi 900 hisopados por día en Carlos Paz, se triplicaron en Punilla

La tercer ola de contagios generó una gran demanda en los centros de testeos de Villa Carlos Paz, tanto en el CEDER, como en el Hospital Sayago y en los centros periféricos. La misma situación se registra en todo el Valle de Punilla.

«La demanda creció tres veces más que en la primera semana de diciembre»; aseguró la directora del COE Regional de Punilla y del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva.

«Hoy, la localidad de Carlos Paz, en todo lo que es el hospital y los centros periféricos, se hisopan a 500 personas. En el CEDER, hay unas 350 personas por día. En Punilla, se ha triplicado la cantidad de testeos en comparación con lo que fue la primera semana de diciembre. En el hospital modular, en la primera semana de diciembre, se realizaban 20 testeos por día y hoy estamos en 200. La edad promedio de contagios esta entre los 18 y 40 años»; manifestó en diálogo con EL DIARIO.

La demanda de camas no lleva la misma curva, pero al tener gran cantidad de contagios, se estima que habrá un incremento en las próximas semanas. «Con la cantidad de diagnósticos de hoy, estamos casi al doble de la segunda ola y tenemos en la provincia un total de 300 internados. Esta cepa es menos agresiva y nos encuentra en otra situación, porque hoy el 80% de la población esta vacunada» ;aseveró.

«Tenemos dos terapias, pero estamos derivando todo a Córdoba. Esta semana, seguramente vamos a habilitar 4 camas Covid en el Hospital Domingo Funes que se sumarán a las polivalentes. En la sala común, tenemos sólo 5 pacientes internados»; explicó la doctora.

Con respecto al personal de salud afectado, reveló: «Lo que nos está pasando a todos, es que estamos en el ascenso de casos con una cepa sumamente contagiosa y tenemos gente aislada. Nosotros tenemos la diferencia que, al ser esenciales, si no tenemos síntomas, tenemos un período más corto de aislamiento. Pero tenemos algunos problemas, algunas guardias quedan resentidas y se dificulta al momento de cubrir. La forma de contener la pandemia es la vacuna, no se puede hoy cerrar todo. No es todo salud, es un combo, el comerciante tiene que vivir, la gente tiene que salir, está cansada, teniendo algunos cuidados y evitando las grandes aglomeraciones se pude salir. Cumpliendo se puede vivir"; finalizó.