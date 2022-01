Malestar en boliches y shows por la reducción del aforo

Córdoba. Marcelo Ludueña, productor de espectáculos de cuarteto, expresó en diálogo con Cadena 3 su malestar por no contar con el mismo aforo que los festivales de Córdoba.



"Estamos reclamando porque vemos que no corresponde con lo que está sucediendo en la provincia con otros eventos", indicó.



En este sentido, informó que consiguieron una autorización para volver al aforo anterior durante este fin de semana. De esta manera, Ulises Bueno podrá realizar su fiesta aniversario este 8 de enero en la Plaza de la Música.



"Es imposible que Forja haga un baile con 500 personas. Eso hace que las bandas emigren", consideró, al tiempo que reclamó que no les notifican sobre las decisiones que toman.



"Lo que reclamamos es que nos llamen a una mesa de trabajo, donde podamos estar todos los sectores para dar nuestro punto de vista", dijo y agregó: "Nosotros somos especialistas en esto".



Por su parte, José Luis Collado, de la Cámara de Discotecas, se mostró sorprendido de que se hayan liberado todas las actividades recreativas, pero los boliches siguen con aforo.



"No rinde abrir para 500 personas. Se han permitido los festivales masivos y no se tienen en cuenta a los boliches", expresó. Al mismo tiempo, remarcó que "Carlos Paz no tiene festivales, por lo que todos los conciertos y espectáculos se dan en la discoteca".



Además, observó que, ante este panorama, los jóvenes deciden irse de vacaciones a la costa. "Al mismo tiempo que Córdoba restringe, Buenos Aires publica que no tiene aforo e incentiva la doble vacunación", dijo.



"Nos han sacado la materia nocturna. Exigimos una política que sea igual para todos", cerró. (Cadena 3)