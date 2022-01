Estafan a turistas con alquileres «truchos», juntaron más de dos millones

Más de cien familias han sido estafadas durante las últimas semanas por una cuenta «trucha» que promociona un complejo de cabañas en Villa Carlos Paz, sin embargo, al llegar a la ciudad se dan cuenta de que han sido engañados y que nunca se reservó el alojamiento. Los dueños verdaderos del establecimiento se encuentran consternados y dieron a conocer la situación a EL DIARIO para evitar que sigan sumándose nuevas víctimas.

Las cabañas se encuentran ubicadas en Villa del Lago y los estafadores utilizan algunos datos reales (como el teléfono contacto) para que el engaño sea más creíble, luego pasan los datos de una cuenta bancaria para que los turistas hagan el depósito de una seña. Hubo caso de personas que pagaron meses enteros por adelantado y a diario, llegan entre tres y cuatro familias que cayeron en la trampa de un grupo de inescrupulosos.

Nilda Sosa es la dueña del complejo y se encuentra desesperada, porque este engaño además está perjudicando su imagen y la de su emprendimiento. «La verdad que ya no sé qué hacer, llega gente de otras provincias diciendo que alquiló por meses o incluso hasta un año. Por día, son tres o cuatro familias que llegan y más también. En total, ya deben haber estafado a unas cien personas con depósitos que van desde los $10.000 hasta los $25.000. Muchos se enojan conmigo, porque piensan que es un engaño que hago yo. Con algunos he llegado a un acuerdo, con otros no. Hace algunos días, llegó un grupo de diez jóvenes que empezó a insultarme, pensé que me iban a pegar»; relató en diálogo con EL DIARIO.

«La gente me dice que va ir a la Policía, yo les digo que tienen que ir. Yo tengo 70 años, trabajé toda mi vida y ahora me ocupo de mis cabañas, jamás viví algo así. Mi hijo está angustiado porque también han salido a decir que él es quien realiza las estafas y nada que ver, él se llama Jorge Gastaldi y el que cobra es una persona de apellido Cabrera. Yo realicé las denuncias en la Policía y en la Secretaría de Turismo, pero cada vez es peor. Vamos a poner abogados, porque no se puede seguir así»; concluyó.