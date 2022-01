El payaso callejero que lleva tres décadas en Carlos Paz

«El Payaso Zapallo» tiene 51 años y nació en La Rioja. Hace cuatro décadas está radicado en la ciudad de Córdoba y hace tres que anima cada verano y fin de semana en la peatonal de Villa Carlos Paz. Se considera uno de los fundadores de lo que llamó «la locura de los payasos ambulantes», los artistas que recorren el centro de la ciudad.

Se llama Pedro Riquelme, más conocido como «Toni Zapallo» y contó a EL DIARIO: «De payaso, llevo unos 40 años. En Carlos Paz, llevo 30 años y soy uno de los fundadores de los payasos de la calle. Cuando empecé, no sabía mucho y empecé a vender globos en la calle. Para mí, ser payaso es un sueño que se hizo realidad. Empecé con los circos y después, por cosas de la vida, seguí en la calle. Siempre compartí escenario con otros grandes artistas, el Circo de Bolsillo, Toti Ordoñez, Poca Sopa (que empezó con Piñón Fijo) y muchos otros más».

«En el año, hago videos para distintas empresas, áreas de Cultura y puedo decir que soy payaso de lunes a lunes. En el año, ando en Córdoba y durante los fin de semanas largos, vacaciones de invierno y temporada de verano, me vengo a Carlos Paz. Hace muchos años, era una lucha y a muchos intendentes no les gustaba lo que hacíamos y no echaban. Después se creó la parte del Salón Rizzuto y nos empezaron a acomodar para hacer nuestro trabajo»; añadió.

«Cuando viene un payaso nuevo, siempre le digo que esta es mi casa y que debemos cuidarla. Los nuevos me dicen que soy como una escuela, porque yo no soy el simple payaso que te quiere vender un globo, yo busco la sonrisa y después me compras si querés. Vengo de estar parado tres años por un cáncer que me dejó en silla de ruedas, me dieron el alta justo cuando empezó la pandemia. Hacer reír es el sueldo espiritual que me gano todos los días»; concluyó.