Yao Cabrera entrena en Carlos Paz para la pelea del año

El influencer Yao Cabrera volvió a Carlos Paz y eligió al campeón Matías Sosa Campi para que lo ayude a entrenar y ponerse a punto, de cara a la pelea del año, el combate contra el boxeador Marcos «Chino» Maidana previsto para el próximo 5 de marzo en Dubai (Emiratos Árabes). EL DIARIO lo acompañó en un día de entrenamiento y contó cómo se siente, los cambios que debió realizar en su vida y el desafío que implica enfrentarse con un boxeador profesional.

Yao se sube al ring, se calza los guantes y empieza su rutina de preparación junto a Sosa Campi, quien viene de tener un 2021 increíble dejando a la Argentina en lo más alto en el mundial de kickboxing.

«Llevamos una semana entrenando y comencé a hora con un equipo para guanteo. Yo venía de correr en cinta de corre y ahora me tengo que poner a punto en el ring. Empezó bien fuerte y a los dos minutos, ya quería saltar e irme. Comencé a entrenar hace un mes y medio, pero sólo hace un par de días empecé a guantear. Te cambia completamente, arriba del ring es recibir, aguantar y caminar, una combinación de cosas que demanda mucha concentración»; contó Yao.

«A Mati (Sosa Campi) llegué por Dani, la muerte. Él tiene todos los contactos y me dijo: ´Yao, tenés que estar con el mejor y el mejor es él`. Así que vamos a darle. Cambié completamente mi rutina, antes salía todos los días, me levantaba a las doce y me acostaba a las cuatro de la mañana. Ahora corté toda la fiesta, el alcohol y los malos vicios, estoy como nuevo»; agregó.

En diálogo con este medio, Matías Sosa reconoció: «La verdad que venimos muy bien, esta es la primera etapa del entrenamiento pero lo veo súper motivado. Hoy subimos un par de escalones en cuanto a su entrenamiento mental, lo vi con muchas ganas, concentrado y feliz porque le salen bien las cosas. Pegamos mucha onda y estamos felices de compartir toda la experiencia nuestra, estamos llevando todos los chicos del equipo de competición y Yao quiere que Enzo Ramírez (uno de los chicos que entrena conmigo) vaya a pelear a Luna Park».