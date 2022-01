Calorón y alto riesgo de incendio en las sierras de Carlos Paz

Con la llegada de una nueva ola de calor extremo se encienden las alertas por incendios forestales en las sierras que rodean a Villa Carlos Paz. Piden hacer un responsable del agua potable y evitar los asados en sectores prohibidos de alta montaña, ya que una simple chispa puede ocasionar un verdadero desastre ambiental.

Se espera que este domingo, sea incesante el movimiento de vecinos y turistas hacia los balnearios del sur de Punilla.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas que llegarán a los 42 grados y se espera que las condiciones climáticas se mantengan hasta el 17 de enero cuando podrían llegar las lluvias.

Con un pronóstico de clima caluroso y seco, la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil emitió una alerta por riesgo extremo de incendios forestales en la provincia. Se recordó además que en Córdoba está prohibido hacer fuego en lugares no permitidos y se solicitó no arrojar colillas de cigarrillos a orillas de banquinas, ni en zonas de riesgo de incendios; no quemar basura ni restos de poda, si en lugares autorizados (asadores de camping) se hace un asado, asegurarse de apagar bien las brasas, ya que si no lo están, ante un viento pueden reavivarse e iniciar un incendio y ante una visualización de una columna de humo, dar aviso inmediatamente a las autoridades policiales o Bomberos al 911 o 100.