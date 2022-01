Denu, la tiktoker furor también revoluciona Carlos Paz

Denu 422 es una adolescente de 17 años oriunda de Saladillo (Provincia de Buenos Aires) que desató una revolución en las redes sociales con los videos que graba en Tik Tok. Durante el 2020, en plena pandemia, saltó a la fama, estuvo en los programas de televisión más vistos y suma millones de reproducciones. Ahora se encuentra en Villa Carlos Paz generando nuevos contenidos para sus redes sociales.

Denise Cirulli, como realmente se llama, dialogó con EL DIARIO y contó que toda esta locura comenzó en plena pandemia, cuando empezó a grabar videos que empezar a gustar y a sumar seguidores y reproducciones.

Ella es cantante, modelo, actriz e influencer y se ubica como una de las generadoras de contenidos más buscadas de comedia. «Hago comedia, baile y maquillaje. Me di cuenta que me reconocían cuando comenzaron a habilitarse algunas salidas y empecé a salir a la calle. La gente me reconocía y me pedía fotos. Justamente acá en Carlos Paz me pidieron la primera foto. Junto a mi familia venimos siempre acá, de toda la vida, y fue toda una sorpresa. Mi mamá tuvo que agrandarme el cuarto porque yo invadía toda la casa con las luces»; aseguró Denu.

«Ahora estoy trabajando con marcas reconocidas. En primavera hicimos una sesión de fotos para una revista de novias muy reconocida con modelos muy famosas como Julieta Prandi o Nicole Neuman. Hace poco salí primera en comedia a nivel mundial con un video que tiene 83 millones de vistas y llegué al programa de Pampita y Ángel de Brito»; añadió.

La joven está haciendo además una publicidad para China y cuenta con seguidores de todas partes del mundo. «Es contenido sano el que hago, canto desde chiquita pop y reggaetón. A mi no me gustan los escándalos, yo trato de llegar de otra manera. Lo vivo tranquila, siempre con buena onda de la gente. Creo que con las redes sociales es mucho más fácil llegar a la gente, antes no podías y ahora con un celular podés mostrar todo tu talento»; consideró la influencer.

Consultada sobre su estadía en Villa Carlos Paz, dijo que la siente como su segundo hogar. «Me encanta el río y la peatonal, no podría elegir un lugar porque me gustan todos. Mi papá siempre dice: cuando me jubile, me vengo a vivir acá»; finalizó.