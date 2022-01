Ivo y un pedido especial para que le devuelvan a su perrita

Ivo tiene siete años, su perrita Alicia desapareció el pasado 30 de diciembre de su hogar en Villa García (Tanti). En ese momento, el niño se encontraba en la casa de su papá y cuando regresó, se encontró con la triste noticia. Desde entonces, hace dibujos de su mascota y quiere salir a pegarlos por las calles de la ciudad.

Alicia es una perra salchicha, una cachorrita completamente marrón que llegó desde muy pequeña al hogar. Tanto Ivo como su hermano Iñaki (8) generaron un gran vínculo con ella.

Soledad Romero es la mamá de los niños y contó que la perrita «tiene un año y ocho meses y no estaba castrada». «Es de mi hijo Ivo y está muy apegado a ella. El 30 de diciembre desapareció alrededor de la cinco de a la tarde o seis. Es una perra muy arisca no se deja tocar por nadie. Yo vivo en un complejo y ella andaba en el patio suelta. Ofrezco recompensa, ya que para mí se la robaron. Yo les decía a todos que no la toquen pero alguien se la debe haber llevado»; aseguró.

Para cualquier información, comunicarse al 3541-637643 (Sole).