La UCR de Punilla pide acciones urgentes por la crisis hídrica

Punilla. El Comité Departamental Punilla de la Unión Cívica Radical publicó una carta expresando su preocupación por la crisis hídrica que atraviesa la Provincia y reclamando medidas urgentes para paliar la situación.



Textualmente, el comunicado titulado «Es hora de actuar» señala que: «Frente a la grave situación planteada por la vigencia de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la semana que iniciamos, donde deberemos afrontar altísimas temperaturas en la región del Valle de Punilla, y la persistente falta de agua en numerosos sectores de nuestro Valle, que sin dudas se verá agravado en los próximos días, es que el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Punilla, entiende impostergable la implementación de acciones coordinadas que permitan afrontar la acuciante situación.



«Hay que tomar medidas urgentes, para ello solicitamos imperiosamente al Gobierno Provincial la inmediata constitución de un Comité de Crisis Hídrica para Punilla con la participación de todos los actores involucrados para administrar y resolver la situación que se nos plantea a los vecinos de este Departamento, en este espacio que deberá coordinar el manejo de la situación hídrica deberán participar el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Servicios Públicos, el APRHI y Defensa Civil; los Municipios y Comunas de Punilla; Bomberos Voluntarios; cooperativas y empresas prestatarias del servicio de captación y distribución de agua de la región, como así también las organizaciones representativas del sector turístico y de la producción agropecuaria del Departamento Punilla.-



«El Gobierno de la Provincia deberá poner a disposición de este Comité de Crisis todos los recursos necesarios para que sus decisiones sean absolutamente operativas.



«La agudización de la crisis que observamos, puede agravarse sustancialmente en los próximos días, no solo por el aumento de la temperatura y la falta de probabilidad de lluvias para la semana si no también por el aumento estacional del consumo de agua producto de la plenitud de la temporada turística, por lo que se requiere de decisiones inmediatas y en esto nadie puede hacerse el desentendido en particular el Gobierno Provincial. -



«La atención inmediata de la crisis y la prioridad de su solución no nos hace renunciar a seguir reclamando por el innecesariamente dilatado debate, para el cual el Radicalismo mucho tenemos para aportar, sobre la elaboración y ejecución de un plan director hídrico para Punilla, es indispensable que este Gobierno Provincial con más de 22 años de ejercicio asuma su responsabilidad y disponga de las inversiones necesarias para la construcción de reservorios de agua en las cuencas hídricas, la modernización de la infraestructura de captación, transporte del líquido y plantas de tratamiento para garantizar el abastecimiento a todas nuestras poblaciones de agua potable y en forma conjunta la puesta en marcha de un programa de reforestación que nos permita recuperar la flora devastada por los grandes incendios.



«Hoy ya miles de punillenses carecen de agua para higienizarse o para disponer en sus baños, literalmente no tienen agua para el inodoro, situación cuya verdadera dimensión solo la pueden cuantificar quienes sufren su carencia, sabemos que esto se va a extremar en los próximos días, es imperioso trabajar en la solución.



La carta finaliza con un reclamo al Ejecutivo Provincial: «Señor Gobernador es hora de actuar».