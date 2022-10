La alegría del joven carlospacense que subió al podio en las Olimpíadas de Matemática

Lucas Heredia tiene 16 años, estudia en el colegio PROA de Carlos Paz y alcanzó el segundo lugar en las Olimpíadas de Matemática ATACALAR 2022, destacándose entre cientos de jóvenes talentos.

En diálogo con EL DIARIO, el joven contó la emoción que vivió y agradeció el acompañamiento de su familia. «Yo había participado en el 2019, luego se suspendieron por la pandemia y este año, mi profesor me preguntó si quería volver a participar y me anotó. Estudié muchas fórmulas, son problemas matemáticos orientados a la vida real y que demandan mucha práctica. En el 2019 llegué a la instancia nacional, pero al final no se hizo, así que me gané un viaje a Miramar».

«Llegué a Tucumán el miércoles de la semana pasada, el jueves se hizo la prueba y el viernes me entregaron los resultados. No estaba tan confiado, así que me sorprendió mucho cuando anunciaron el segundo lugar. El primer lugar también fue para una chica de Córdoba y mi familia viajó para la entrega de premios»; añadió.

«Todavía no tengo bien definido qué carrera seguir, pero seguro algo relacionado a las matemáticas y programación. Me llamaron varios profes para felicitarme y también mis compañeros. Me queda cursar el sexto año y tengo pensado anotarme a las próximas olimpíadas»; adelantó Lucas sobre sus planes a futuro.