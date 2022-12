Preocupación por la salud de Camila Perissé: «Está destruida y muy triste»

La salud de Camila Perissé empeoró en las últimas semanas. La actriz y ex vedette de 68 años continúa internada después de cuatro años y en las últimas horas, su marido Julio Chino Fernández, expresó toda su angustia por el momento delicado que vive.

“La situación se ha complicado, Camila está destruida y muy triste, su parte cognitiva ha crecido porque no quiere estar internada ahí y estoy viendo de internarla a otro sitio que se especializa en los problemas que tuvo ella”, informó Chino Fernández a través de un audio, con la voz quebrada.

“Necesito ayuda de la gente, no tengo foto ni video de ella, lo único que tengo es mi dolor. Necesito ayuda por favor, lo que pueda poner la gente, te agradezco mucho y gracias”, agregó Fernández en un mensaje que le mandó a Juan Etchegoyen.

Hace algunas semanas, Julio había advertido sobre la situación que pasa la actriz: “Camila ha mejorado su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas pero está sufriendo, se quiere ir y está triste porque no puede estar conmigo, me dice que la saque pero no entiende, no puedo más, estoy angustiado y agotado, me acuesto destruido y como puedo salgo a la calle como puedo, no sé de dónde sacar dinero”.

“Sé que no es mucho el dinero que debo pero para mí es muchísimo, le pido a la gente a ver si me puede ayudar, por lo menos en esta etapa para poder salir adelante”, dijo al respecto el compañero de Perissé.

Y concluyó: “Es una deuda que me están exigiendo los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo, te hago este pedido Juan, por favor, espero que nos puedan ayudar y un abrazo a todos”.