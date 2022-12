La jueza Capuchetti rechazó la recusación de Cristina Kirchner

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este martes la recusación en su contra presentada en la víspera por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que se investiga el atentado en su contra ocurrido el pasado 1° de septiembre.

La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.

La magistrada resolvió que continuará al frente de la causa que investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el pasado 1 de septiembre, luego de que los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal la acusaron de haber tomado "una serie de resoluciones netamente arbitrarias".

En el escrito, el cual la vicepresidenta compartió en sus redes sociales, los abogados precisaron: "A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte".

"Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", insistieron.

La conducta de la jueza, que fue –según los querellantes- "como mínimo negligente", se debe a una actitud deliberada por parte del juzgado y no a errores de la investigación.

La recusación se fundamenta en el temor de parcialidad por parte de las magistradas, a raíz de una supuesta relación con los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

"En las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria", precisaron los abogados.

En ese marco, continuaron: "Capuchetti no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial. No es objetivamente imparcial debido a sus indebidas relaciones con la AFI macrista y a las presuntas medidas hechas para medios periodísticos y no para la causa, que surgen de la lectura de ciertos medios de comunicación masiva".

En el texto de la recusación, Ubeira y Aldazábal advirtieron sobre la "parcialidad subjetiva, que es la forma más fuerte de parcialidad", puesto que la jueza "ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".