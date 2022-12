VIDEO: Fernando, el carlospacense que enloqueció a la multitud con el himno

En plena peatonal de Villa Carlos Paz, se había desatado una fiesta de color y bullicio. En medio del gran triunfo de la selección nacional y su pase a la final, apareció Fernando García con su trompeta e interpretó el estribillo del himno nacional para desatar la locura entre la multitud.

«Soy de Buenos Aires y venía siempre de vacaciones a Villa Carlos Paz. Un día nos dijimos con mi esposa que era el lugar ideal para criar a nuestras hijas Danna, Mia y Rocío. Esta trompeta es muy especial para mí ya que me la regaló mi padre cuando tenía 11 años y desde entonces me acompaña a todas partes»; destacó Fernando.

El músico aseguró que desde que comenzó el mundial, es la primera vez que sale a la calle a festejar. «Terminó el partido y mi esposa e hijas me pidieron festejar y que llevara la trompeta. Primero me sumé junto a unos chicos que tenían otros instrumentos, pero cuando hubo un clarito, me pareció un lindo homenaje tocar el himno. Todo el mundo se prendió y fue muy emotivo»; destacó.

El músico confió que tiene programado un viaje a Buenos Aires para el próximo fin de semana, pero adelantó: «ahora dudo si lo voy a hacer. Confío en que vamos a ser campeones y quiero volver a estar con mi trompeta en la peatonal».