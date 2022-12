Angela Torres dijo que es bisexual

Buenos Aires. Ángela Torres llevó toda su simpatía a Biri Biri el programa de República Z conducido por Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente.



Allí dijo estar enamorada y ante la búsqueda “Ángela Torres novios gays”, deslizó. “Debo haber tenido algún exnovio bi, y me encanta. Si sos bisexual, más me hoteas”, señaló terminante. Y con “Ángela Torres es bi” fue más allá. “Soy bi”, respondió sin dudar.



“¿Te enamoraste alguna vez de una mujer?”, le preguntó Juli Puente. “Me he mambeado, no sé si me llegué a enamorar. Esto fue a los 17, soy bi hace bastante. Hace bastante soy tortona”, enfatizó. Y luego dijo gustarle el chape bolichero y reconoció haber tenido una pareja abierta. “No estuve soltera casi nunca, pero tuve seis años de una pareja abierta. Estábamos muy enamorados y confiábamos en el otro. No nos íbamos a faltar el respeto”, señaló.



En la despedida, contó sus planes de vacaciones en Brasil con sus amigos, y en el Sur del país con su novio y su ansiedad por ser parte de Lollapalooza, que se realizará en marzo en el Hipódromo de San Isidro. Y en simultáneo, trabajará en las canciones que seguirán a su tema Kitty, para conformar el álbum que sueña con presentar en público en un teatro.