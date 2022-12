El dólar blue operó sin cambios y se ofreció en $320

En el segmento informal de la City porteña, el dólar blue se negoció sin modificaciones, en un promedio de $320 por unidad. La cotización del dólar oficial cerró en $179,34, con una suba de 13 centavos con respecto de la víspera.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1%, a $333,33; mientras que el MEP retrocede 0,4% hasta los $321,57, en el tramo final de la rueda.

Noticias Relacionadas Sergio Massa anuncia acuerdo de precios para medicamentos

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 34 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $172,39.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $233,14 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $295,91.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $313,84, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $358,68.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 393 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 55 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 530 millones.

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 157 millones, la más importante desde la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera, con lo que sumó la undécima jornada consecutiva con saldo positivo para sus arcas.

El saldo positivo de hoy se suma a los US$ 457 millones que la autoridad monetaria adquirió en la primera semana del dólar soja, a los US$ 236 millones que compró en la segunda, a los US$ 70 millones que sumó en la jornada del lunes, a los US$ 39 millones que acumuló el martes y a los 40 millones de la rueda de ayer.