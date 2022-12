La beba robada en un hospital junto a sus papás: «No la queremos soltar»

Por varias horas el país estuvo conmocionado por el robo de una beba recién nacida en el hospital Alende de Ingeniero Budge. Gracias a la rápida difusión del caso y el compromiso de la gente, lograron encontrarla en una estación de servicio de Luis Guillón, con una mujer que pretendía llevársela a la costa atlántica.

"Las primeras 24 horas de su vida fueron una película de terror con final feliz. No la queremos soltar, ya queremos ir a casa para que conozca al hermanito y a descansar, porque ayer no paramos. Ella, anoche, estuvo estresada", comentó Nicole, con su hija en brazos, en diálogo con C5N.

Los padres recordaron el momento en que trajeron a la niña, tras un operativo en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Luis Guillón: "En el cuarto cuando la trajeron estaban todos, policías, médicos y policía científica. No faltaba nadie".

Al ser consultada sobre si reconoció a la mujer que tenía a su hija y pretendía llevársela a la costa, Nicole respondió: "No sabría decirte si es la misma persona que se la llevó del hospital. Quiero agradecerle a la chica que me acompañó en la habitación, que fue de mucha ayuda, y a la enfermera que la vio y trató de hacer un identikit".

"Me dieron a la bebé y no pregunté nada más, me dediqué a ella", remarcó.

Por último, David y Nicole agradecieron a todos los que los ayudaron a recuperar a su hija: "Estamos haciendo el esfuerzo de hablar con los medios y agradecerle, por haber dado difusión al caso, me llamaron de todo el país, si no hubiese sido por eso a la beba no la tendríamos acá".