¿Qué hay que saber para elegir la mejor notebook gamer?

El mundo de los juegos se ha posicionado como protagonista de un cambio radical en los últimos 10 años. Los juegos para computador, juegos en línea y para determinadas famosas consolas no sólo han ampliado su terreno sino que han impulsado la creación de los mejores avances tecnológicos computacionales y de diseño de imagen y sonido.

La nueva forma de jugar videojuegos o el gaming actual supone una total inmersión del usuario en un mundo nuevo, donde los estímulos sensoriales nos llevan a realidades paralelas con escenarios muy realistas.

Ahora bien, si queremos introducirnos en este mundo necesitamos contar con equipamiento adecuado que nos permita experimentar todos estos avances tecnológicos de última generación.

Lo más importante es tener un computador de escritorio o notebook que pueda ofrecer las prestaciones adecuadas para ejecutar juegos que consumen grandes recursos. Por lo general la mayoría de los usuarios prefiere un notebook debido a su portabilidad. Los equipos gamer más reconocidos incluyen a fabricantes como la revelación de Acer, la serie Acer Nitro 5.

Además, los periféricos como auriculares, monitor, teclado, joystick y mouse son claves para un desempeño óptimo en cualquier tipo de juego.

Puntos a tener en cuenta en un portátil para gaming

Arranquemos por el cerebro del equipo, el procesador. Debemos pensar que necesitamos una gran performance en la ejecución de los juegos, con lo cual tenemos que contar con un procesador rápido y dinámico. No nos conviene adquirir equipos con procesadores inferiores a un Intel Core i5, o en el mundo de AMD, inferior a Ryzen 5. Lo mejor para poder trabajar con tarjetas gráficas de gran rendimiento es partir de un notebook i7 o Ryzen 7 en adelante.

La tarjeta gráfica es vital para poder jugar en la resolución que deseamos. Los juegos de hoy requieren grandes prestaciones en términos de procesamiento de imagen para poder disfrutar de forma óptima la experiencia que los juegos ofrecen a sus usuarios.

Todo lo anterior no servirá de nada si no contamos con suficiente memoria RAM. La buena noticia es que la memoria RAM puede actualizarse de forma sencilla en los portátiles. Nos conviene pensar en 8 GB en adelante, dado que las tarjetas gráficas de mayor resolución también implican mayor consumo, pueden llegar a necesitar de 12 a 16 GB. Si vamos a realizar un upgrade de memoria RAM por nuestra cuenta, debemos considerar la compatibilidad de nuestro portátil con la memoria que compremos para no llevarnos sorpresas cuando la coloquemos.

Por último, en términos de componentes internos del portátil, necesitamos un disco de almacenamiento que se encuentre a la altura de las circunstancias. En este caso hablamos de un disco SSD de al menos 256 GB. Lo ideal es que contemos con 512 GB para no tener que preocuparnos de este tema en el futuro cercano.

Los periféricos más importantes

Algo fundamental en esta sección es que hablemos del teclado. En primer lugar debe ser lo más ergonómico posible. Nos convendrá optar por un teclado mecánico que utilice el sistema de switch en el accionamiento de las teclas. Este sistema es mejor que los otros porque se puede obtener un claro feedback al presionar las teclas y eso es algo muy importante para el jugador.

Además, estos teclados mecánicos tienen la característica de permitir accionar “n” teclas a la vez, con lo cual evitamos inconvenientes durante el juego debido a la imposibilidad de combinar en forma simultánea una gran cantidad de teclas como sucede en los teclados de membrana. No caigamos en la tentación de comprar un teclado inalámbrico debido a que por culpa de interferencias podemos perder nuestra mejor partida.

Respecto al ratón, es una decisión muy personal porque debe ajustarse de la forma más cómoda a nuestra mano, entonces el tamaño y la forma pueden variar bastante. En términos de tecnología, la mayoría de los ratones utilizan un láser óptico como base de funcionamiento, no existen mayores diferencias entre las distintas marcas.

Con toda esta información podemos hacer un análisis de la oferta que existe en portátiles para gaming y sacar el mayor provecho a nuestra inversión.