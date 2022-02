La Taracea: José Lara, maestro artesano

Por José María «Chema» Cotarelo Asturias

José Lara, maestro artesano

(Con bolígrafo en mano, la pluma olvidada, recordando, reflexiono sobre recuerdos de mi paso por este maravilloso mundo, y quiero escribir. Sí, es tiempo para hacerlo ya que antes no pude. El trabajo desde muy joven, hasta mi jubilación, ocupó ese tiempo. En ese periodo nunca dejé mi afición por escribir aunque entendía que para dedicarse a las letras, se necesita tiempo, y por qué no decirlo: una economía que me permitiera compaginar mi trabajo para hacerlo. El trabajo en mi taller, como he mencionado, ocupó todo ese tiempo. Este fue mi enemigo, que hoy parece aliarse. Por mi mesa de escritorio ronda ya alguna novela terminada y nuevos proyectos. Agradezco al Diario de Carlos Paz esta oportunidad que me da de manifestar algunas impresiones sobre el trabajo al que dediqué toda mi vida: la taracea)





La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la TARACEA, proviene del árabe "Tarcias", incrustación, embutido hecho con pedazos menudos de hojas de madera, concha, nácar, etc. Aunque también se empleen diversos materiales, como marfil, hueso o metales. Con todos estas materias primas obtenemos un bello resultado para la pieza que queremos fabricar.



Hablar de las primeras manifestaciones u origen de la Taracea, resulta harto difícil y un tanto enigmático, dado que al no haber tenido una continuidad escrita, o por transmisión oral, es muy difícil saber si existe algún libro que nos hable de ello de un modo más o menos riguroso. Al no existir documentación escrita, si la hubiese, sería interesante para futuros estudiosos en ésta excepcional artesanía, conocida como Taracea, de la que por desgracia quedan pocos maestros.





Lacerías de madera de cedro con filete blanco en el canto y negro (embutido) en los extremos. Los huecos que cubren la lacería son de estrellas de hueso y maderas de distintos tonos. Es una reproducción del vestíbulo que comunica el patio del Mexuar con el de los Arrayanes en el palacio Nazarí de Granada. Obra del autor



Desconozco también si ha habido algún centro de enseñanza (en el hipotético caso que haya habido alguno) por lo que me hace pensar que ésta profesión ha pasado de familia en familia, en la mayoría de las ocasiones. Puede ser que este sea uno de los motivos de no tener documentación escrita.



La técnica de la Taracea se basa en la aplicación de las formas y cambios que se aplican al mueble y otros objetos menores. Se consiguen estas formas y cambios por medio de polígonos estrellados sobre la superficie que previamente hemos dibujado y deseamos decorar. Para ello, debemos disponer de lápiz, compás, regla y cartabón. Después tomaremos la superficie que deseamos cubrir con los materiales mencionados anteriormente.



Lo más significativo que caracteriza estos trabajos que se hacen en nuestra región y siempre tomando como ejemplo el estilo Nazarí y son la tramas del lazo de ocho, doce y dieciséis, por medio del cual se consiguen asombrosos cambios con estos dibujos y todo ello, como antes he mencionado, con el solo juego de compás, lápiz, regla y cartabón. A estas formas y cambios se le denomina LACERÍA que consiste en el entrecruzamiento de líneas quebradas que dejan entre si pequeños espacios poligonales. Estos espacios se cubren con chapa de maderas de ébano, palo santo, nogal u otros materiales.



Se sabe que lo que conocemos como Taracea, lo relacionamos casi siempre con oriente; pero hablando de Granada, éste arte o artesanía, es cambiante en el tiempo. En el caso de la Taracea que se fabrica en nuestra ciudad, podemos decir que tiene su creación propia; pero sin perder su origen oriental. El monumento Nazarí de la Alhambra es un claro exponente de los objetos recuperados, (pocos) de algunos artesanos, que es de suponer fueron también granadinos.