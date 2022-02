Ofrece cuarenta mil pesos para recuperar su bicicleta robada

Juan Cruz Pereira es un joven vecino del barrio José Muñoz de Villa Carlos Paz, quien sufrió hace algunos días atrás el robo de su bicicleta de competición y ofrece cuarenta mil pesos de recompensa para recuperarla.

Se trata de un rodado que utiliza para participar en eventos de enduro y es única en el país.

«La bicicleta siempre estaba adentro de mi casa, ese día la sacamos para limpiar y se la robaron en horas de la noche. Tengo otra bicicleta, pero no es como esa y no se puede utilizar para enduro. Así que ya no puedo correr más. Me han llamado, me pasaron un CBU y pedían plata a cambio de la bicicleta, pero yo no voy a depositarle el dinero a los ladrones»; dijo el vecino.

«Si tengo que pagar un rescate, lo pago, pero con la bicicleta en frente. Yo no voy a depositar así y esperar que me devuelvan. Ese modelo es único en el país y es imposible casi venderla. Yo soy estudiante universitario y trabajé mucho para juntar la plata y comprarla»: reveló en diálogo con EL DIARIO.

Para cualquier información, comunicarse al 3541-382514.