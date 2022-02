Previa discusión en el aeropuerto, Yao Cabrera se reunió con Maidana en Buenos Aires

Buenos Aires. Luego de protagonizar una discusión en el Aeropuerto Taravella de Córdoba por inconvenientes para viajar, finalmente el youtuber Yao Cabrera voló a Buenos Aires, donde se reunió con “El Chino” Maidana para ultimar detalles de su pelea en Dubái.



A apenas diez días de su desmayo y posterior caída desde un tercer piso por los que debió ser hospitalizado y hasta estuvo unas ocho horas inconsciente, Yao Cabrera, quien desde ese entonces aumentó más de un millón la cantidad de seguidores en Instagram, ya se recupera asombrosamente. En las últimas horas viajó a Buenos Aires en avión tras una breve discusión con una aerolínea y hasta se encontró con quien será su rival en el ring, el Chino Maidana.



“Al fin salí de la cama del infierno”, escribió Marcos Cabrera, como es su verdadero nombre, en las redes sociales junto con una foto de él en el aeropuerto de Córdoba. En el avión, luego de protagonizar un pequeño nuevo escándalo, contó con un video: “No me quieren dejar volar chicos, se pudrió. Me dice ‘¿hace cuánto te fisuraste?’”.



“No me dejan volar por la fisura, jajaja”, escribió en la siguiente historia y en un video se dirigió a la azafata: “Señorita, ¿puedo volar o no?” y ésta a lo lejos asintió con la cabeza. A lo que él agregó: “Bueno, pensé que no podía, si no me dejan volar pudro todo”.



Finalmente y ya sobre suelo porteño, junto con una nueva foto agregó: “Discutimos una hora pero pude viajar”. “Terminó todo bien con las chicas del fondo (azafatas) nos dejaron viajar, todo legal, diez puntos. Buena onda nos arreglamos, pero es su rol, lo que tenían que hacer, si estaba lisiado, no podía viajar en teoría, así que tuve que presentar un permiso todo y nos hicimos amigos”.



Tras realizar los permisos pertinentes, según él mismo contó en sus redes, llegó por la noche a Buenos Aires y fue directo al hotel Hilton de Puerto Madero donde hoy realizará un evento con el Chino Maidana y firmará el contrato que confirma la pelea de boxeo entre ellos el próximo 5 de marzo en Dubai.



“Vine directo al Hilton para firmar contrato con el Chino, por si se paraba de mano lo iba a knockear, pero todo bien, me dice ‘estás hecho poronga’, sí estoy todo podrido pero vamos a pelear, mañana hay firma de contrato para que vean que la pelea se va a hacer y que con el Chino ya arreglamos todas las cosas. Así que Chino, nos vemos en Dubai”, dijo en sus redes sociales, en las que compartió una foto con el ex campeón pugilístico. (Con información de Infobae)